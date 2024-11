إكس أس دوت كوم تفوز بجائزة العلامة التجارية الأقوى عالمياً في مؤتمر سمارت فيجن

UNITED ARAB EMIRATES, November 12, 2024 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الالكتروني للأسواق المالية العالمية، عن فوزها بجائزة "العلامة التجارية الأقوى عالمياً"، في ختام فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر، ما يؤكد على الحضور القوي لهذه العلامة التجارية الرائدة وتأثيرها العالمي في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.المعرض من تنظيم شركة سمارت فيجن الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض وقد اقيم يومي 9 و 10 نوفمبر في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، حيث جمع المؤتمر خبراء ماليين بارزين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، ما جعل من هذا الحدث ملتقى رئيسي لمناقشة مستقبل الاستثمار واستكشاف التقنيات المالية.وقد عرض الوسيط العالمي متعدد الأصول خلال المؤتمر تقنياته التجارية المتطورة، وشارك فريق عمله في العديد من الجلسات النقاشية التي سلطت الضوء على نهجه المبتكر في مجال التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.وتعليقا على ذلك، قال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS ) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ان الحصول على جائزة "العلامة التجارية الأقوى عالمياً" يؤكد على الحضور القوي لعلامتنا التجارية وتأثيرها العالمي في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، والتفاني في تقديم تجربة تداول استثنائية لعملائنا.وأضاف: ان هذا التكريم يعكس سعينا الدؤوب لتحقيق التميز والتزامنا بالابتكار في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وتسلط هذه الجائزة المميزة الضوء على التزام "إكس أس دوت كوم" (XS) بتمكين المتداولين والمستثمرين من خلال التكنولوجيا المتقدمة والسيولة المؤسسية العميقة وخدمات العملاء الاستثنائية.وبينما تحتفل "إكس أس دوت كوم" (XS)، بهذه الجائزة المرموقة، فإنها تؤكد من جديد التزامها بتقديم قيمة فريدة ووضع معايير جديدة للجودة في التداول عبر الإنترنت.وتعرب "إكس أس دوت كوم" (XS)، عن امتنانها لفريق شركة سمارت فيجن الرائدة على تنظيم واستضافة هذا الحدث الناجح ولجميع الحاضرين والشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر.ويتطلع الوسيط العالمي الحائز على العديد من الجوائز إلى مواصلة مشاركته مع المتداولين وتعزيز التعاون الذي يدفع النمو والابتكار في القطاع المالي.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي: يسعدني أن أعلن عن حصول "إكس أس دوت كوم" (XS)، على جائزة "العلامة التجارية الأقوى عالمياً" في معرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر.وأضاف: ان هذه الجائزة تُعد بمثابة شهادة على الحضور الفريد لعلامة "إكس أس دوت كوم" التجارية وجهود هذا الوسيط العالمي الرائد لوضع معايير جديدة للجودة في مجال التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.وكجزء من التزامها المستمر بتعزيز خدمات التداول، تواصل لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) التركيز على وضع معايير الصناعة وتزويد المتداولين بمنصة قوية للتنقل بين تعقيدات أسواق اليوم.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة سمارت فيجنشركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

XS Editorial Team

XS Group

...

Visit us on social media:

Facebook

X

LinkedIn

Instagram

YouTube

TikTok

Other

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.