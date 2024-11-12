إكس أس دوت كوم تفوز بجائزة العلامة التجارية الأقوى عالمياً في مؤتمر سمارت فيجن

UNITED ARAB EMIRATES, November 12, 2024 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الالكتروني للأسواق المالية العالمية، عن فوزها بجائزة "العلامة التجارية الأقوى عالمياً"، في ختام فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر، ما يؤكد على الحضور القوي لهذه العلامة التجارية الرائدة وتأثيرها العالمي في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.المعرض من تنظيم شركة سمارت فيجن الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض وقد اقيم يومي 9 و 10 نوفمبر في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، حيث جمع المؤتمر خبراء ماليين بارزين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، ما جعل من هذا الحدث ملتقى رئيسي لمناقشة مستقبل الاستثمار واستكشاف التقنيات المالية.وقد عرض الوسيط العالمي متعدد الأصول خلال المؤتمر تقنياته التجارية المتطورة، وشارك فريق عمله في العديد من الجلسات النقاشية التي سلطت الضوء على نهجه المبتكر في مجال التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.وتعليقا على ذلك، قال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS ) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ان الحصول على جائزة "العلامة التجارية الأقوى عالمياً" يؤكد على الحضور القوي لعلامتنا التجارية وتأثيرها العالمي في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، والتفاني في تقديم تجربة تداول استثنائية لعملائنا.وأضاف: ان هذا التكريم يعكس سعينا الدؤوب لتحقيق التميز والتزامنا بالابتكار في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وتسلط هذه الجائزة المميزة الضوء على التزام "إكس أس دوت كوم" (XS) بتمكين المتداولين والمستثمرين من خلال التكنولوجيا المتقدمة والسيولة المؤسسية العميقة وخدمات العملاء الاستثنائية.وبينما تحتفل "إكس أس دوت كوم" (XS)، بهذه الجائزة المرموقة، فإنها تؤكد من جديد التزامها بتقديم قيمة فريدة ووضع معايير جديدة للجودة في التداول عبر الإنترنت.وتعرب "إكس أس دوت كوم" (XS)، عن امتنانها لفريق شركة سمارت فيجن الرائدة على تنظيم واستضافة هذا الحدث الناجح ولجميع الحاضرين والشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر.ويتطلع الوسيط العالمي الحائز على العديد من الجوائز إلى مواصلة مشاركته مع المتداولين وتعزيز التعاون الذي يدفع النمو والابتكار في القطاع المالي.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي: يسعدني أن أعلن عن حصول "إكس أس دوت كوم" (XS)، على جائزة "العلامة التجارية الأقوى عالمياً" في معرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر.وأضاف: ان هذه الجائزة تُعد بمثابة شهادة على الحضور الفريد لعلامة "إكس أس دوت كوم" التجارية وجهود هذا الوسيط العالمي الرائد لوضع معايير جديدة للجودة في مجال التداول الالكتروني للأسواق المالية العالمية.وكجزء من التزامها المستمر بتعزيز خدمات التداول، تواصل لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) التركيز على وضع معايير الصناعة وتزويد المتداولين بمنصة قوية للتنقل بين تعقيدات أسواق اليوم.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة سمارت فيجنشركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

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