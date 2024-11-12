SearchInform RoadShow عالمية في السعودية: كيفية ضمان أمن المعلومات في الخليج

(MENAFN
- B2Press online
PR Service) سيجمع حدث "مستقبل أمن المعلومات: الحماية كخدمة"، الذي تستضيفه شركة SearchInform وAFAQ Security، قادة الصناعة والمتخصصين في تكنولوجيا
المعلومات والمديرين التنفيذيين في مجال الأعمال لمناقشة الإستراتيجيات العملية لمكافحة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية في واقع المشهد الرقمي اليوم.
تستضيف الرياض في 18 نوفمبر حدث "مستقبل أمن المعلومات: الحماية كخدمة"، وهو الاجتماع من سلسلة RoadShow الدولية التي تنظمها SearchInform. وهي المورد الرائد في حلول أمن المعلومات ومزود لخدمات الأمن المدارة للحماية من التهديدات الداخلية. ويهدف الحدث الذي تستضيفه الشركة بالتعاون مع شركة AFAQ Security، الشريك المحلي لشركة SearchInform، إلى تزويد الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأحدث المعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة وتحديات حماية البيانات. وبعد النجاح الذي حققه هذا الحدث في دبي وأبوظبي في وقت سابق من هذا العام، سيوفر هذا الحدث منصة للشركات في منطقة الخليج لمشاركة الآراء ومناقشة الإستراتيجيات الرئيسية لحماية البيانات الحساسة.
يعد الأمن السيبراني ضرورة ملحة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
إن معدل اعتماد التحول الرقمي المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحتياجات الأمن السيبراني المتزايدة تجعل من حماية البيانات أولوية ملحة للشركات. وبحسب دراسة حديثة أجرتها SearchInform، فإن ما يقرب من 70% من المؤسسات الموجودة في المنطقة تختار خدمات الأمن المدارة (MSS) لمعالجة نقص الموارد الداخلية والمهارات المتخصصة.
وفي هذا الصدد، صرّح ليف ماتفييف، مؤسس شركة SearchInform، قائلاً: ”لا يسمح المستوى الحالي لرقمنة الشركات للمؤسسات بالتساهل في التعامل مع البيانات. وأضاف: "إن عدم حماية البيانات اليوم، وعدم الامتثال للمتطلبات القانونية، يعني أن بياناتك الهامة ستتسرب غدًا إلى أحد منافسيك، وستدفع غرامات إلى جهة رقابية. أما نحن فبدورنا نوفر التدريب في مجال أمن المعلومات للشركات لتكون على دراية بالتهديدات الحديثة لأمن البيانات ولتكون قادرة على منعها.“
تدعم رؤية المملكة العربية السعودية عام 2030 التحول الرقمي
في ملتقى الرياض، سيستكشف كبار الخبراء في الرياض كيف يمكن للشركات الاستفادة من حلول حماية البيانات لمنع الحوادث الأمنية، بما في ذلك تسريب البيانات والاحتيال وانتهاكات الوصول غير المصرح به. وفي ظل تأكيد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بقوة على التحول الرقمي، يدعم هذا الحدث الأهداف الإقليمية لتعزيز النمو الرقمي الآمن وحماية الأصول الاقتصادية المهمة.
كما سيتعرف المشاركون على أهم خمسة تهديدات داخلية لأمن المعلومات، مصممة خصيصًا لسياق الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دراسات الحالة التي تعرض الدفاعات الناجحة ضد الهجمات الداخلية. ويتميز هذا الحدث أيضًا بفرصة للتواصل خلال فترات الراحة القصيرة، ما يشجع المشاركين على مناقشة التحديات والحلول الأمنية مع زملائهم في الصناعة.
تعد المشاركة في هذا الحدث مجانية. للتسجيل، يُرجى زيارة صفحة الحدث الرسمية على الرابط.
جهة الاتصال:
عدي ياسين محمد نوافلة
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+966594893974
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