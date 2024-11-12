(MENAFN
Editorial) زيادة الأرباح بنسبة 16.2% قبل احتساب الضرائب
بريسايت تعلن عن ارتفاع أرباحها السنوية إلى 313.8 مليون درهم
ارتفاع إيرادات بريسايت حتى الآن بنسبة 9.6% إلى 1.17 مليار درهم إماراتي
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2024: أعلنت شركة بريسايت للذكاء الاصطناعي القابضة المحدودة، والمسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (ADX: PRESIGHT) عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة في الأرباح قبل احتساب الضريبة قدرها 16.2% على أساس سنوي ليصل إجمالي الأرباح إلى 313.8 مليون درهم إماراتي؛ حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة لهذه الفترة من العام 1.17 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 9.6% عن العام السابق.
ذكر بيان صادر عن الشركة أن نتائجها تعكس مزيجًا إيجابيًا وأداءً قويًا لشركة إيه آي كيو أدى إلى زيادة الربحية والتدفق النقدي القوي وإبرام المزيد من الاتفاقيات وإطلاق المنتجات والمبادرات لتسريع النمو المستقبلي. كانت بريسايت قد استحوذت على حصة 51% في إيه آي كيو في يونيو 2024، مما عزز حضور الشركة في قطاع الطاقة.
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفع دفتر طلبات الشركة بمقدار 1.14 مليار درهم إماراتي (منها 1.0 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2024)، مع تراكم متأخرات بقيمة 1.58 مليار درهم إماراتي في نهاية سبتمبر 2024.
ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 16.5% إلى 269.1 مليون درهم إماراتي، مع نموّ بنسبة 6.1% في الربع الثالث من عام 2024.
أكدت بريسايت تقدمها على مسار تحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال الربع الثالث من العام، عبر الفوز بعقود دولية ومحلية جديدة، وإقامة شراكات تكنولوجية جديدة، وإطلاق حلول جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي. بعد فترة وجيزة من نهاية تلك الفترة، أطلقت بريسايت أيضاً أول منصة سوق بيانات للشركات السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج تسريع الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
من أبرز إنجازات الشركة في الربع الثالث من عام 2024 إبرام عقود محلية جديدة مع جهة حكومية في أبوظبي، بما في ذلك أول عقد تجاري لشركة بريسايت فيتروفيان لتقديم منصة أتمتة التدقيق، وعقد جديد بين شركة إيه آي كيو وشركة أدنوك لتنفيذ ونشر ENERGYai، أول حلّ لوكلاء الذكاء الاصطناعي مخصص من نوعه في العالم للتحول العالمي في مجال الطاقة؛ فضلاً عن تعاقد جديد متعدد السنوات مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
في الآونة الأخيرة، رسخت بريسايت مكانتها كشريك رائد في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للعديد من المؤسسات المملوكة لدولة الإمارات، بما في ذلك الاتحاد للسكك الحديدية، وبوابة المقطع الرقمية في مجموعة موانئ أبوظبي، و"مصدر"، وشركة نواة للطاقة، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل). ومن خلال هذه الشراكات، تقود بريسايت حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي تعزز الكفاءة والاستدامة عبر القطاعات الوطنية الحيوية. تشمل المبادرات الرئيسية للشركة، تحسين الخدمات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي في شركة الاتحاد للسكك الحديدية، وأداة إدارة الأصول العالمية القائمة على الذكاء الاصطناعي لمشاريع الطاقة المتجددة لمشاريع الطاقة المتجددة في "مصدر"، والتقدم في مجال المدينة الذكية مع مركز التجارة الدولية.
على الصعيد الدولي، وقعت بريسايت عقدًا متعدد السنوات مع وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن، ومذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جمهورية كولومبيا للتعاون في مجال البحوث المشتركة، وشراكات تكنولوجية جديدة مع SwissAI، وIDEMIA Smart Identity.
بمناسبة الإعلان عن النتائج المالية، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: "خلال الربع الثالث من العام استمر الاتجاه الذي شهدناه في النصف الأول من العام، من خلال فوزنا بعقود محلية ودولية جديدة، وإبرام اتفاقيات وشراكات واسعة النطاق. نحن حريصون على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، وتسريع تبني قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وإطلاق منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي التطبيقي المتطورة التي توسع بصمتنا الدولية وتدعم طموحاتنا في النموّ على المدى البعيد".
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