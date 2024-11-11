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الاتحاد الأوروبي يعلن تحقيق هدف تسليم مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا قبل نهاية 2024

11/11/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 11 - 11 (كونا) -- أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الإثنين أن الاتحاد مستمر في الوقوف بثبات مع أوكرانيا حتى تنتصر معلنا نجاح الاتحاد في تحقيق هدف تسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام.
وقال بوريل الذي يزور أوكرانيا للمرة الأخيرة بصفته الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في بيان إن "أوكرانيا تقاوم العدوان الروسي وتواجه القصف المستمر والتدمير وهي مع ذلك تواصل تقدمها في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي" مشددا على أن أوكرانيا "جزء من العائلة الأوروبية".
وأشار البيان إلى مناقشة بوريل في لقائه مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال تنفيذ الالتزامات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والتي تشمل الدعم العسكري الضروري وطريق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي فضلا عن إعادة الإعمار والتعافي طويل الأمد.
كما هنأ بوريل أوكرانيا على التقييم الإيجابي في تقرير التوسع الذي تم اعتماده في المفوضية الأوروبية قبل بضعة أسابيع حيث أشار البيان إلى أن أوكرانيا تحقق تقدما في جميع المجالات "رغم الظروف الاستثنائية ورغم الحرب واسعة النطاق" بسرعة أكبر من أي بلد آخر مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بأن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على الجدارة وهو عملية طويلة الأمد ومعقدة "لكن أوكرانيا تسير بسرعة وبشكل جيد" مشددا على أن التغيير الكبير في تاريخ أوكرانيا قادم.
وشدد المسؤول الأوروبي على أن أوكرانيا تقاتل من أجل الحصول على الاستقلال وتبحث عن مكان في المشهد الجيو-سياسي مبينا أن مكانها هو الاتحاد الأوروبي لافتا الى ان التاريخ سيحكم على ما فعله الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا "عندما تعرضت للهجوم من قبل روسيا".
كما التقى بوريل بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حيث شدد على وقوف الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا في حربها بثبات حتى تنتصر. (النهاية)

أ ر ن / ر ج



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