الاتحاد الأوروبي يعلن تحقيق هدف تسليم مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا قبل نهاية 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 11 - 11 (كونا) -- أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الإثنين أن الاتحاد مستمر في الوقوف بثبات مع أوكرانيا حتى تنتصر معلنا نجاح الاتحاد في تحقيق هدف تسليم مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام.
وقال بوريل الذي يزور أوكرانيا للمرة الأخيرة بصفته الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في بيان إن "أوكرانيا تقاوم العدوان الروسي وتواجه القصف المستمر والتدمير وهي مع ذلك تواصل تقدمها في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي" مشددا على أن أوكرانيا "جزء من العائلة الأوروبية".
وأشار البيان إلى مناقشة بوريل في لقائه مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال تنفيذ الالتزامات الأمنية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والتي تشمل الدعم العسكري الضروري وطريق انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي فضلا عن إعادة الإعمار والتعافي طويل الأمد.
كما هنأ بوريل أوكرانيا على التقييم الإيجابي في تقرير التوسع الذي تم اعتماده في المفوضية الأوروبية قبل بضعة أسابيع حيث أشار البيان إلى أن أوكرانيا تحقق تقدما في جميع المجالات "رغم الظروف الاستثنائية ورغم الحرب واسعة النطاق" بسرعة أكبر من أي بلد آخر مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وأفاد بأن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على الجدارة وهو عملية طويلة الأمد ومعقدة "لكن أوكرانيا تسير بسرعة وبشكل جيد" مشددا على أن التغيير الكبير في تاريخ أوكرانيا قادم.
وشدد المسؤول الأوروبي على أن أوكرانيا تقاتل من أجل الحصول على الاستقلال وتبحث عن مكان في المشهد الجيو-سياسي مبينا أن مكانها هو الاتحاد الأوروبي لافتا الى ان التاريخ سيحكم على ما فعله الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا "عندما تعرضت للهجوم من قبل روسيا".
كما التقى بوريل بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي حيث شدد على وقوف الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا في حربها بثبات حتى تنتصر. (النهاية)
أ ر ن / ر ج
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