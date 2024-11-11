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الرئيس الأمريكي المنتخب يواصل تشكيل إدارته المقبلة على بعد نحو شهرين من تسلمه الحكم

11/11/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 11 (كونا) -- يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تشكيل طاقم إدارته المقبلة التي تستلم مهامها في العشرين من يناير المقبل بعد أن حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي.
وأعلن ترامب اليوم الاثنين اختيار عضو الكونغرس السابق (كان يمثل دائرة في ولاية نيويورك) لي زيلدين مديرا لوكالة حماية البيئة.
وقال ترامب في بيان إن زيلدين سيتبنى سياسات "تطلق العنان بقوة للشركات الأمريكية مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى المعايير البيئية".
وشدد على أن زيلدين "سيضع معايير جديدة بشأن حماية البيئة ما سيسمح للولايات المتحدة بالنمو بطريقة صحية ومنظمة جيدا".
وتعليقا على هذا التعيين كتب زيلدين على منصة (اكس) أنه يتشرف ب"الانضمام إلى حكومة الرئيس ترامب مديرا لوكالة حماية البيئة".
وأكد زيلدين "اننا سنستعيد هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة وننشط صناعة السيارات لدينا لإعادة الوظائف الأمريكية ونجعل الولايات المتحدة رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وسنفعل ذلك في الوقت الذي نضمن الولوج إلى الماء والهواء النقيين".
ويعد ترامب معارضا قويا لسياسات الطاقة النظيفة والمتجددة وداعما لعمليات التنقيب الأحفوري التي يقول الخبراء إنها تلوث البيئة والهواء.
ويحتاج هذا التعيين إلى موافقة مجلس الشيوخ مثل تعيينات الوزراء والسفراء وتعيينات أخرى تحتاج موافقة المجلس. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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