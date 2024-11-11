الرئيس الأمريكي المنتخب يواصل تشكيل إدارته المقبلة على بعد نحو شهرين من تسلمه الحكم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 11 - 11 (كونا) -- يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
تشكيل طاقم إدارته المقبلة التي تستلم مهامها في العشرين من يناير المقبل بعد أن حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي.
وأعلن ترامب اليوم الاثنين اختيار عضو الكونغرس السابق (كان يمثل دائرة في ولاية نيويورك) لي زيلدين مديرا لوكالة حماية البيئة.
وقال ترامب في بيان إن زيلدين سيتبنى سياسات "تطلق العنان بقوة للشركات الأمريكية مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى المعايير البيئية".
وشدد على أن زيلدين "سيضع معايير جديدة بشأن حماية البيئة ما سيسمح للولايات المتحدة بالنمو بطريقة صحية ومنظمة جيدا".
وتعليقا على هذا التعيين كتب زيلدين على منصة (اكس) أنه يتشرف ب"الانضمام إلى حكومة الرئيس ترامب مديرا لوكالة حماية البيئة".
وأكد زيلدين "اننا سنستعيد هيمنة الولايات المتحدة على الطاقة وننشط صناعة السيارات لدينا لإعادة الوظائف الأمريكية ونجعل الولايات المتحدة رائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وسنفعل ذلك في الوقت الذي نضمن الولوج إلى الماء والهواء النقيين".
ويعد ترامب معارضا قويا لسياسات الطاقة النظيفة والمتجددة وداعما لعمليات التنقيب الأحفوري التي يقول الخبراء إنها تلوث البيئة والهواء.
ويحتاج هذا التعيين إلى موافقة مجلس الشيوخ مثل تعيينات الوزراء والسفراء وتعيينات أخرى تحتاج موافقة المجلس. (النهاية)
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