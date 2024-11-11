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رابطة العالم الاسلامي ترحب بالبيان الختامي للقمة العربية الاسلامية

11/11/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 11 - 11 (كونا) -- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الاثنين بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق اليوم.
وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي عن تأييد الرابطة لما جاء في البيان من الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد على ما جاء في البيان من رفض للعدوان الإسرائيلي الغاشم وتحميل قوات الاحتلال كامل المسؤولية عن فشل كل جهود الوقف الفوري لإطلاق النار بتراجعها عن كل الاتفاقيات ذات الصلة.
وأعرب عن شكره للقيادة السعودية على استضافتها لهذه القمة التي تأتي في إطار مساعي المملكة الحثيثة والمحورية في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الشعب الفلسطيني في سياق جهود المملكة الدائمة والدؤوبة لدعم الحق الفلسطيني ورفع معاناته عنه.
وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي.
وأكد البيان مركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

ف ن / ر ج



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