رابطة العالم الاسلامي ترحب بالبيان الختامي للقمة العربية الاسلامية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 11 - 11 (كونا) -- رحبت رابطة العالم الإسلامي اليوم الاثنين بالبيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق اليوم.
وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى في بيان صحفي عن تأييد الرابطة لما جاء في البيان من الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد على ما جاء في البيان من رفض للعدوان الإسرائيلي الغاشم وتحميل قوات الاحتلال كامل المسؤولية عن فشل كل جهود الوقف الفوري لإطلاق النار بتراجعها عن كل الاتفاقيات ذات الصلة.
وأعرب عن شكره للقيادة السعودية على استضافتها لهذه القمة التي تأتي في إطار مساعي المملكة الحثيثة والمحورية في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الشعب الفلسطيني في سياق جهود المملكة الدائمة والدؤوبة لدعم الحق الفلسطيني ورفع معاناته عنه.
وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي.
وأكد البيان مركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
ف ن / ر ج
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