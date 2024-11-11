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ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يصل الى أذربيجان لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي

11/11/2024 11:32:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باكو - 11 - 11 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق فجر اليوم إلى مطار (حيدر عليف الدولي) وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي (كوب 29) المقامة بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان الصديقة.
وكان في مقدمة استقبال سموه على أرض المطار نائب وزير العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية أذربيجان فوسال ناصرلي وسفير جمهورية أذربيجان لدى دولة الكويت أميل كريموف والقائم بالأعمال بسفارة دولة الكويت لدى جمهورية أذربيجان المستشار أحمد ظاهر الحربش.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية)

ر ج



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