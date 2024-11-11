ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يصل الى أذربيجان لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باكو - 11 - 11 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق فجر اليوم إلى مطار (حيدر عليف الدولي) وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل المناخي (كوب 29) المقامة بالعاصمة باكو في جمهورية أذربيجان الصديقة.
وكان في مقدمة استقبال سموه على أرض المطار نائب وزير
العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية أذربيجان فوسال ناصرلي وسفير جمهورية أذربيجان لدى دولة الكويت أميل كريموف والقائم بالأعمال بسفارة دولة الكويت لدى جمهورية أذربيجان المستشار أحمد ظاهر الحربش.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية)
ر ج
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