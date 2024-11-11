الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 11 - 11 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاثنين أن قواتها نفذت ضربات جوية ضد موقعين مرتبطين بجماعات إيرانية في سوريا خلال ال24 ساعة الماضية موضحة أن ذلك جاء ردا على عدة هجمات على أفراد أمريكيين في سوريا.
وقالت القيادة في بيان إن هذه الضربات "ستؤدي إلى إضعاف قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة للقيام بعمليات دحر تنظيم (داعش)".
وأشار قائد القيادة الجنرال مايكل إريك كوريلا في تصريح تضمنه البيان الى أن "الرسالة من وراء هذه الضربات واضحة وهي أنه لن يتم التسامح مع الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركاء التحالف في المنطقة".
وأضاف كوريلا "سنواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية موظفينا وشركائنا في التحالف والرد على الهجمات المتهورة".
وتنفذ القيادة المركزية الأمريكية من حين الى آخر هجمات في الشرق الأوسط ضد جماعة الحوثيين وبعض المجموعات الأخرى التي تقول إنها مرتبطة بإيران. (النهاية)
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