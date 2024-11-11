Tuesday, 12 November 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات ضد جماعات مرتبطة بإيران في سوريا

11/11/2024 11:32:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 11 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاثنين أن قواتها نفذت ضربات جوية ضد موقعين مرتبطين بجماعات إيرانية في سوريا خلال ال24 ساعة الماضية موضحة أن ذلك جاء ردا على عدة هجمات على أفراد أمريكيين في سوريا.
وقالت القيادة في بيان إن هذه الضربات "ستؤدي إلى إضعاف قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة للقيام بعمليات دحر تنظيم (داعش)".
وأشار قائد القيادة الجنرال مايكل إريك كوريلا في تصريح تضمنه البيان الى أن "الرسالة من وراء هذه الضربات واضحة وهي أنه لن يتم التسامح مع الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركاء التحالف في المنطقة".
وأضاف كوريلا "سنواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية موظفينا وشركائنا في التحالف والرد على الهجمات المتهورة".
وتنفذ القيادة المركزية الأمريكية من حين الى آخر هجمات في الشرق الأوسط ضد جماعة الحوثيين وبعض المجموعات الأخرى التي تقول إنها مرتبطة بإيران. (النهاية)

ع س ج / ر ج



MENAFN11112024000071011013ID1108874729

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث