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الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

11/11/2024 11:32:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 11 - 11 (كونا) -- دان الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين التصريحات التحريضية المتطرفة التي أطلقها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والداعية إلى التحضير لبسط سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في تدوينة على موقع (اكس) إنه يدين "بشكل قاطع دعوة سموتريتش لبسط السيادة على الضفة الغربية" مبينا أنها "خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني".
واعتبر بوريل أن "هذه الخطابات تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد أي آفاق لحل الدولتين".
وكان سموتريتش المنتمي لليمين المتطرف اعتبر أن الوقت حان لفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية معربا عن أمله في أن يدعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب هذا التحرك. (النهاية)

ا ر ن / ر ج



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