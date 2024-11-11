الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 11 - 11 (كونا) -- دان الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين التصريحات التحريضية المتطرفة التي أطلقها وزير
المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والداعية إلى التحضير لبسط سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في تدوينة على موقع (اكس) إنه يدين "بشكل قاطع دعوة سموتريتش لبسط السيادة على الضفة الغربية" مبينا أنها "خطوة واضحة نحو الضم غير القانوني".
واعتبر بوريل أن "هذه الخطابات تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد أي آفاق لحل الدولتين".
وكان سموتريتش المنتمي لليمين المتطرف اعتبر أن الوقت حان لفرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية معربا عن أمله في أن يدعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب هذا التحرك. (النهاية)
ا ر ن / ر ج
MENAFN11112024000071011013ID1108874728
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