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دولة الكويت: ما يتعرض له القانون الدولي الإنساني اغتيال صريح للسلام الدولي

11/11/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 11 (كونا) -- رأت دولة الكويت اليوم الاثنين أن ما يتعرض له القانون الدولي الإنساني باعتباره درع الإنسانية ما هو إلا "اغتيال صريح للسلام الدولي بكل جرأة" معربة عن استنكارها لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي "الشرسة الشاذة عن الإطار الإنساني" ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقتها الملحق الدبلوماسي زينة الدلوم أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون القانونية.
وقالت الدلوم إن القانون الدولي الإنساني يقوم على أسس وقواعد للحد من الآثار الوحشية للنزاعات المسلحة وهي التمييز والضرورة العسكرية والتناسب وحظر مهاجمة الأشخاص العاجزين عن القتال.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يقف "متفرجا بينما تقوم قوات الاحتلال بتجويع وقتل وتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق ضاربة جميع القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط لا سيما اتفاقيات جنيف التي تقوم على أساس احترام حق الحياة".
وأضافت الدلوم أن قوات الاحتلال لا تزال تتعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء من أطفال ونساء وكبار السن.
وتابعت "لكثرة ما نشاهده من تصرفات خارجة عن إطار الإنسانية أصبحت الإبادة مشنقة للطفولة وأصبحت التصرفات البشرية أشنع من تأثيرات الجائحة التي عجز المجتمع الدولي لمدة سنتين عن معالجتها".
وأوضحت أنه "نجم عن جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وفاة 17 ألف طفل حول العالم وفق إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في حين قتل 17 ألف طفل في قطاع غزة خلال عام واحد فقط".
وشددت الدلوم على أن ما تقوم به قوات الاحتلال من خرق وانتهاك صارخ ضد القانون الدولي الإنساني يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واعتبرت أنه "رغم أن المجتمع الدولي لا يزال بأكمله مكبل اليدين ولا يقوى على حل القضايا السياسية أو إيقاف تجاوزاتها إلا أن دولة الكويت تؤصل القيم الإنسانية وترسخ المبادئ الأخلاقية من خلال جهودها في المجال الإنساني".
واستشهدت بتوفير دولة الكويت جسورا إغاثية وإنسانية إلى غزة والتي بلغت ثلاث سفن و50 طائرة و124 شاحنة بالإضافة إلى إرسال ثلاثة طواقم طبية عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة لرفع المعاناة عن المدنيين الأبرياء.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن البلاد من الدول السباقة في تأكيدها على تحقيق ما تتطلع إليه نحو تعزيز وترسيخ القانون الدولي الإنساني وحرصها على التمسك باتفاقات جنيف الأربعة.
ودعت الملحق الدبلوماسي الكويتي في الختام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة تضمن محاسبة قوات الاحتلال عما ترتكبه من جرائم حرب يوميا بالإضافة إلى ضمان حق الشعب الفلسطيني الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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