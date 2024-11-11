(اللجنة الوطنية لأمن الطيران) تبحث سبل تعزيز معايير الأمن والسلامة في مطار الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 11 - 11 (كونا) -- عقدت اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران اجتماعها الثاني لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تحقيق أعلى معايير ومستويات الأمن والسلامة في مطار الكويت الدولي.
وأوضحت الادارة العامة للطيران المدني في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى العديد من المواضيع الخاصة بأمن وتسهيلات الطيران في المطار من أبرزها الإجراءات المتخذة بمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي والأمور الخاصة بالمعاهدات الدولية.
وبينت الإدارة أن اللجنة أصدرت التوجيهات والتوصيات بسرعة اتخاذ الاجراءات الخاصة بالمتطلبات الدولية نظرا لأهميتها وارتباطها بمشاريع عدة في دولة الكويت.
ويترأس اللجنة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح في حين تضم في عضويتها كلا من وزارة الدفاع ووزارةالداخلية والإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء ومسؤولي الطيران المدني المعنيين. (النهاية)
ع ع م / ر ج
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