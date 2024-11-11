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(اللجنة الوطنية لأمن الطيران) تبحث سبل تعزيز معايير الأمن والسلامة في مطار الكويت

11/11/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- عقدت اللجنة الوطنية لأمن وتسهيلات الطيران اجتماعها الثاني لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تحقيق أعلى معايير ومستويات الأمن والسلامة في مطار الكويت الدولي.
وأوضحت الادارة العامة للطيران المدني في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى العديد من المواضيع الخاصة بأمن وتسهيلات الطيران في المطار من أبرزها الإجراءات المتخذة بمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي والأمور الخاصة بالمعاهدات الدولية.
وبينت الإدارة أن اللجنة أصدرت التوجيهات والتوصيات بسرعة اتخاذ الاجراءات الخاصة بالمتطلبات الدولية نظرا لأهميتها وارتباطها بمشاريع عدة في دولة الكويت.
ويترأس اللجنة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح في حين تضم في عضويتها كلا من وزارة الدفاع ووزارةالداخلية والإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء ومسؤولي الطيران المدني المعنيين. (النهاية)

ع ع م / ر ج



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