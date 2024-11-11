موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية يطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي كما يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
طوكيو - البرلمان الياباني يعيد رسميا انتخاب شيغيرو إيشيبا لشغل منصب رئيس الوزراء بعد جولة إعادة نادرة في مجلس النواب وذلك بعد جولة أولى من التصويت لم يصل خلالها أي من المرشحين إلى عتبة الأغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس للوزراء والبالغة 233 صوتا.
الكويت - انطلاق فعاليات الدورة ال29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.
واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها نفذت ضربات جوية ضد موقعين مرتبطين بجماعات إيرانية في سوريا خلال ال24 ساعة الماضية وتوضح أن ذلك جاء ردا على عدة هجمات على أفراد أمريكيين في سوريا.
نيودلهي - مقتل 11 مسلحا وإصابة رجلي أمن إثر تبادل لإطلاق النار خلال مواجهة بي قوات الأمن الهندية ومسلحين في ولاية (مانيبور) شمال شرقي الهند. (النهاية) ر ج
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