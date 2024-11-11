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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

11/11/2024 11:32:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية يطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي كما يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

طوكيو - البرلمان الياباني يعيد رسميا انتخاب شيغيرو إيشيبا لشغل منصب رئيس الوزراء بعد جولة إعادة نادرة في مجلس النواب وذلك بعد جولة أولى من التصويت لم يصل خلالها أي من المرشحين إلى عتبة الأغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس للوزراء والبالغة 233 صوتا.

الكويت - انطلاق فعاليات الدورة ال29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها نفذت ضربات جوية ضد موقعين مرتبطين بجماعات إيرانية في سوريا خلال ال24 ساعة الماضية وتوضح أن ذلك جاء ردا على عدة هجمات على أفراد أمريكيين في سوريا.

نيودلهي - مقتل 11 مسلحا وإصابة رجلي أمن إثر تبادل لإطلاق النار خلال مواجهة بي قوات الأمن الهندية ومسلحين في ولاية (مانيبور) شمال شرقي الهند. (النهاية) ر ج

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