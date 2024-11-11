جاهز تطلق ((حرِّك واربح))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استمراراً‭ ‬للعروض‭ ‬والمفاجآت‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬تطبيق‭ ‬جاهز‭ ‬لعملائه،‭ ‬أطلقت‭ ‬جاهز‭ ‬الدولية‭ ‬حملة‭ ‬حرك‭ ‬واربح،‭ ‬والتي‭ ‬تصنف‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬حملات‭ ‬تطبيقات‭ ‬توصيل‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬الخليج‭. ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬والمستمرة‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬كامل،‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮٥٠٠‬‭ ‬ألف‭ ‬جائزة‭ ‬منها‭ ‬سيارة‭ ‬جيتور،‭ ‬‮٥٠٠‬‭ ‬دينار‭ ‬لعدة‭ ‬فائزين،‭ ‬أجهزة‭ ‬بلايستيشن،‭ ‬أجهزة‭ ‬آيفون‭ ‬‮١٦‬،‭ ‬ساعات‭ ‬آبل،‭ ‬وسماعات‭ ‬آبل،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬الأخرى‭ ‬المتنوعة‭.‬

وصرح‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬محمود‭ ‬جواد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجاهز‭ ‬البحرين‭ ‬قائلا‭:

‬‮«‬نطلق‭ ‬حملة‭ ‬حرّك‭ ‬واربح‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬الطموحة،‭ ‬ورسالتنا‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬كوننا‭ ‬التطبيق‭ ‬الأكثر‭ ‬محبة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وسنواصل‭ ‬جهودنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وطموحات‭ ‬الشركاء‭ ‬والعملاء‮»‬‭. ‬

فيما‭ ‬قالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬حليمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬مدير‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬جاهز‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬حملة‭ ‬حرّك‭ ‬واربح‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬توصيل‭ ‬الطعام‭ ‬البحريني‭ ‬لسنة‭ ‬‮٢٠٢٤‬‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬قيمة‭ ‬الجوائز‭ ‬وعددها،‭ ‬ونحن‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬عملاء‭ ‬جاهز‭ ‬ورضاهم‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬قائمة‭ ‬أولوياتنا‭ ‬التسويقية‮»‬‭. ‬

هذا‭ ‬وشهدت‭ ‬الحملة‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬ردود‭ ‬أفعال‭ ‬إيجابية‭ ‬ومميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاحها‭ ‬وانتشارها‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬العمرية‭. ‬