جاهز تطلق ((حرِّك واربح))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استمراراً للعروض والمفاجآت التي يقدمها تطبيق جاهز لعملائه، أطلقت جاهز الدولية حملة حرك واربح، والتي تصنف واحدة من أكبر حملات تطبيقات توصيل الطعام في الخليج. الحملة التي أطلقت في الخامس من نوفمبر والمستمرة مدة شهر كامل، تحتوي على أكثر من ٥٠٠ ألف جائزة منها سيارة جيتور، ٥٠٠ دينار لعدة فائزين، أجهزة بلايستيشن، أجهزة آيفون ١٦، ساعات آبل، وسماعات آبل، والعديد من الجوائز الأخرى المتنوعة.
وصرح السيد جواد محمود جواد الرئيس التنفيذي لجاهز البحرين قائلا:
«نطلق حملة حرّك واربح كجزء من استراتيجيتنا الطموحة، ورسالتنا التي تؤكد كوننا التطبيق الأكثر محبة في المنطقة، وسنواصل جهودنا لتحقيق أهداف وطموحات الشركاء والعملاء».
فيما قالت الأستاذة حليمة عبدالكريم مدير التسويق في جاهز: «تعد حملة حرّك واربح هي الأكبر في سوق توصيل الطعام البحريني لسنة ٢٠٢٤ من ناحية قيمة الجوائز وعددها، ونحن مستمرون في جعل عملاء جاهز ورضاهم في أعلى قائمة أولوياتنا التسويقية».
هذا وشهدت الحملة منذ إطلاقها ردود أفعال إيجابية ومميزة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مما يؤكد نجاحها وانتشارها بين مختلف فئات المجتمع العمرية.
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