وزارة الصناعة والتجارة توقع مذكرة تفاهم مع (BIBF)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬الرقمية‭.‬

وتم‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬لدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالتجارة‭ ‬الرقمية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطوير،‭ ‬والتطبيق‭ ‬السليم‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭.‬