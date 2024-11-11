وزارة الصناعة والتجارة توقع مذكرة تفاهم مع (BIBF)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة توقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التجارة الرقمية.
وتم توقيع المذكرة رسمياً في مقر وزارة الصناعة والتجارة من قبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والدكتور أحمد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة أن توقيع المذكرة يأتي من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة على تعزيز التعاون البناء لدعم تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية ذات العلاقة بالتجارة الرقمية، وذلك من خلال وضع الخطط الرامية لتحقيق التطوير، والتطبيق السليم للمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع الواعد.
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