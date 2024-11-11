Tuesday, 12 November 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الصناعة والتجارة توقع مذكرة تفاهم مع (BIBF)

11/11/2024 11:31:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬الرقمية‭.‬

وتم‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬لدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالتجارة‭ ‬الرقمية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬الرامية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطوير،‭ ‬والتطبيق‭ ‬السليم‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭.‬

MENAFN11112024000055011008ID1108874698

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث