مشروع ((تلال)) السكني يستقطب اهتماما كبيرا في سيتي سكيب الرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

11‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ (‬المنامة،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭): ‬يشهد‭ ‬الركن‭ ‬الخاص‭ ‬بشركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يستضيفه‭ ‬مركز‭ ‬الرياض‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬إقبال‭ ‬متميز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الزوار‭ ‬الذين‭ ‬يطلعون‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬مشروع‭ "‬تلال‭" ‬السكني‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬عصرية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬وللتعرف‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬العروض‭ ‬التمويلية‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬

وتستعرض‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬المُنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬العالمي‭ ‬أحدث‭ ‬مشاريعها‭ ‬السكنية‭ "‬تلال‭" ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬وجهة‭ ‬استثنائية‭ ‬مع‭ ‬احتضانه‭ ‬لـ151‭ ‬وحدة‭ ‬عقارية‭ ‬متميزة‭ ‬ضمن‭ ‬مخطط‭ ‬العرين‭.‬

ويبرز‭ "‬تلال‭" ‬كجزء‭ ‬حيوي‭ ‬من‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬للعرين‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تطويره،‭ ‬حيث‭ ‬يمتد‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬93 , 600‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬فلل‭ ‬وتاون‭ ‬هاوس‭ ‬تتميز‭ ‬بتصاميمها‭ ‬العصرية‭. ‬وتتوفر‭ ‬الوحدات‭ ‬بخيارات‭ ‬ومواصفات‭ ‬مُتعددة،‭ ‬حيث‭ ‬تحتوي‭ ‬كل‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭ ‬مع‭ ‬المرافق‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬سيحتضن‭ ‬المشروع‭ ‬مرافق‭ ‬حيوية‭ ‬متنوعة‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬د‭. ‬أحلام‭ ‬زينل،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭: " ‬يُمثل‭ ‬تلال‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للواجهة‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬سكنية‭ ‬استثنائية‭. ‬لقد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬المزايا‭ ‬الفريدة‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬تصميماته‭ ‬العصرية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬المرافق‭ ‬التي‭ ‬سيوفرها‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬ملاعب‭ ‬وحدائق‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭. ‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬عقارية‭ ‬متميزة‭ ‬تلبي‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭."‬

وتابع‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬خلفان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬والمبيعات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭: "‬يسعدنا‭ ‬الإقبال‭ ‬الذي‭ ‬نشهده‭ ‬بجناحنا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬الرياض،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬مشروع‭ ‬تلال‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تلال،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬نموذجاً‭ ‬مثالياً‭ ‬للرقي‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسكان‭."‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬إن‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمشروع‭ ‬العرين‭ ‬يعتبر‭ ‬وجهة‭ ‬راقية‭ ‬رائدة‭ ‬للمعيشة‭ ‬والضيافة‭ ‬والترفيه‭ ‬والأعمال،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬مدينة‭ ‬جديدة‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬حوالي‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬و1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬مترب‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬المبنية،‭ ‬وستكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬حوالي‭ ‬25 , 000‭ ‬شخص‭. ‬ويتميز‭ ‬المشروع‭ ‬بكونه‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬محمية‭ ‬العرين‭ ‬للحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬ومسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭. ‬