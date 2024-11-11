سيتي سنتر البحرين يتعاون مع Beyon Money لتحسين تجربة التسوق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت Beyon Money ، إحدى شركات Beyon والمزود الرائد لحلول التكنولوجيا المالية لقطاع التجزئة، توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجمع سيتي سنتر البحرين، وجهة الحياة العصرية والتسوق الرائدة في مملكة البحرين. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم بطاقة «هديتي» الجديدة التي توفر للمتسوقين تجارب دفع سلسة في المحلات التجارية في المجمع، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على العروض الشخصية لتعزيز التفاعل مع الزبائن.
وأعرب روبرتو مانكون الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Money عن سعادته بالشراكة قائلاً: «نحن متحمسون للتعاون مع سيتي سنتر البحرين لدعم تقديم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للبيع بالتجزئة، ما يسهم في الارتقاء بتجربة التسوق في المجمع. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتمكين الشركات من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات المستهلكين المتطورة».
وتعليقًا على الشراكة الجديدة قال دعيج الرميحي المدير التنفيذي لمركز سيتي سنتر البحرين: «يسرنا أن نتعاون مع Beyon Money لتعزيز حلول الدفع المتطورة التي نقدمها لزوارنا. نحن ملتزمون بوضع معايير جديدة للابتكار في مجال التجزئة وخدمة الزبائن. يعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتقديم أفضل تجربة ممكنة لمتسوقينا، كما نتطلع إلى تقديم المزيد من الحلول الرقمية في المستقبل القريب التي من شأنها أن تزيد من الراحة والتخصيص لزبائننا الكرام». والجدير بالذكر أن سيتي سنتر البحرين يواصل تقدمه نحو التحول الرقمي والابتكار، حيث تُعتبر الاستفادة من خبرات Beyon Money خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ومع التطور المستمر في مجال البيع بالتجزئة في البحرين يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة لتعزيز الراحة والتنوع لجميع أصحاب المصلحة.
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