سيتي سنتر البحرين يتعاون مع Beyon Money لتحسين تجربة التسوق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬والمزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لقطاع‭ ‬التجزئة،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬وجهة‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬والتسوق‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬بطاقة‭ ‬‮«‬هديتي‮»‬‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬للمتسوقين‭ ‬تجارب‭ ‬دفع‭ ‬سلسة‭ ‬في‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬المجمع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬العروض‭ ‬الشخصية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الزبائن‭.‬

وأعرب‭ ‬روبرتو‭ ‬مانكون‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالشراكة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬المبتكرة‭ ‬للبيع‭ ‬بالتجزئة،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬المجمع‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزامنا‭ ‬بتمكين‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المستهلكين‭ ‬المتطورة‮»‬‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬قال‭ ‬دعيج‭ ‬الرميحي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬لتعزيز‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬لزوارنا‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بوضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجزئة‭ ‬وخدمة‭ ‬الزبائن‭. ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬تجربة‭ ‬ممكنة‭ ‬لمتسوقينا،‭ ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬والتخصيص‭ ‬لزبائننا‭ ‬الكرام‮»‬‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬يواصل‭ ‬تقدمه‭ ‬نحو‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والابتكار،‭ ‬حيث‭ ‬تُعتبر‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭. ‬ومع‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يفتح‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الراحة‭ ‬والتنوع‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭.‬