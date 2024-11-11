سعر ((بتكوين)) يتخطى 82 ألف دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬‮«‬بتكوين‮»

‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬82000‭ ‬دولار‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬إذ‭ ‬حصلت

العملة‭ ‬المشفرة

على‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬تبني‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب

للأصول‭ ‬الرقمية،‮

‬واحتمال‭ ‬وجود‭ ‬كونغرس‭ ‬يضم‭ ‬مشرعين‭ ‬مؤيدين‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭.‬

أُعلن

ترامب

فائزاً‭ ‬في‭ ‬أريزونا،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬اكتساحاً‭ ‬واضحاً‭ ‬للولايات‭ ‬السبع‭ ‬المتأرجحة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وقد‭ ‬دفع‭ ‬فوزه‭ ‬الحاسم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬صناعة‭ ‬الأصول‭ ‬الرقيمة‭ ‬التي‭ ‬أنفقت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لدعم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬المؤيدين‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفال‭ ‬أيضاً‭.‬

ارتفعت‭ ‬أكبر‭ ‬عملة‭ ‬مشفرة‭ ‬بنحو‭ ‬6‭.‬1 % ‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تمتد‭ ‬المكاسب‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بلغ‭ ‬81497‭ ‬دولاراً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬التداولات‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬ثم‭ ‬واصلت‭ ‬المكاسب‭ ‬لتتجاوز‭ ‬82‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬كما‭ ‬دفعت‭ ‬المشاعر‭ ‬الصعودية‭ ‬بأسعار‭ ‬العملات‭ ‬الصغرى‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع‭ ‬أيضاً،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عملة‭ ‬‮«‬دوج‭ ‬كوين‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬العملة‭ ‬المفضلة‭ ‬لدى‭ ‬مجتمع‭ ‬الميم،‭ ‬والتي‭ ‬يروج‭ ‬لها‭ ‬مؤيد‭ ‬ترامب

إيلون‭ ‬ماسك‭.‬

قال‭ ‬لي‭ ‬شي،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬أوروس‮»‬‭ (‬ Auros ‭) ‬لصناعة‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مع‭ ‬انقشاع‭ ‬الغبار‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬سوى‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭ ‬قبل‭ ‬حدوث‭ ‬ارتفاع‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ما،‭ ‬نظراً‭ ‬لتصور‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬مؤيد‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬الآن‮»‬‭.‬