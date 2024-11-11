سعر ((بتكوين)) يتخطى 82 ألف دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ارتفع سعر «بتكوين»
إلى ما يزيد على 82000 دولار لأول مرة، إذ حصلت
العملة المشفرة
على دعم من تبني الرئيس المنتخب دونالد ترامب
للأصول الرقمية،
واحتمال وجود كونغرس يضم مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة.
أُعلن
ترامب
فائزاً في أريزونا، مما يمثل اكتساحاً واضحاً للولايات السبع المتأرجحة في الولايات المتحدة. وقد دفع فوزه الحاسم في الانتخابات الرئاسية، صناعة الأصول الرقيمة التي أنفقت أكثر من 100 مليون دولار لدعم مجموعة من المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة، إلى الاحتفال أيضاً.
ارتفعت أكبر عملة مشفرة بنحو 6.1 % يوم الأحد، قبل أن تمتد المكاسب إلى مستوى غير مسبوق بلغ 81497 دولاراً في وقت مبكر من بداية التداولات في آسيا يوم الإثنين ثم واصلت المكاسب لتتجاوز 82 ألف دولار. كما دفعت المشاعر الصعودية بأسعار العملات الصغرى إلى الارتفاع أيضاً، بما في ذلك عملة «دوج كوين»، وهي العملة المفضلة لدى مجتمع الميم، والتي يروج لها مؤيد ترامب
إيلون ماسك.
قال لي شي، المدير الإداري لشركة «أوروس» ( Auros ) لصناعة السوق في هونغ كونغ إنه «مع انقشاع الغبار الناجم عن فوز ترامب، لم يكن الأمر سوى مسألة وقت قبل حدوث ارتفاع من نوع ما، نظراً لتصور أن ترامب مؤيد للعملات المشفرة، وهذا ما نراه الآن».
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