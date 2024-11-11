رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية: طرح 3 فرص استثمارية بمنصة استثمار الأراضي الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت نوف عبدالرحمن جمشير رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية وكيل البحوث والمشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء طرح 3 فرص استثمارية جديدة بمنصة استثمار الأراضي الحكومية، على هامش مشاركة مملكة البحرين في فعاليات معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» المقام في الرياض.
وأكدت جمشير أن طرح مثل هذه الفرص الاستثمارية يصب في خدمة الجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، وبما يدعم تنفيذ المشاريع التي تلبي التطلعات المنشودة.
وأوضحت جمشير أن الفرص الاستثمارية المطروحة سيتم تخصيصها لأرض استثمارية في القرين بالمحافظة الجنوبية لغرض إنشاء مركز للبيانات، وتبلغ مساحة الأرض 40 , 000 متر مربع، كما تم طرح فرصة استثمارية ثانية لأرض في الزلاق بالمحافظة الجنوبية لغرض إنشاء مركز للبيانات وتبلغ مساحتها 40 , 000 متر مربع أيضاً، وتستمر فترة التقديم للأرضين المطروحتين حتى 28 يناير من العام المقبل.
وأشارت جمشير الى أن الفرصة الاستثمارية الثالثة هي لأرض في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمحافظة المحرق لغرض إنشاء مركز صحي، وتبلغ مساحتها 795 مترا مربعا، ومن المقرر أن تستمر فترة التقديم حتى 18 ديسمبر من العام الجاري.
ولفتت جمشير إلى أنه يمكن التقدم للمزايدة على الأراضي المعروضة للاستثمار على منصة استثمار الأراضي الحكومية عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية investmentland . gov . bh والاطلاع على تفاصيل العقارات المراد الاستثمار فيها، مضيفة أنه يمكن كذلك للراغبين بالاستثمار في الأراضي المدرجة بمنصة استثمار الأراضي الحكومية تقديم الطلبات عن طريق المزايدة العامة.
ويذكر أن مملكة البحرين تشارك في فعاليات معرض «سيتي سكيب العالمي 2024»، المقام في العاصمة السعودية الرياض، حيث أتاح جناح مملكة البحرين للزائرين الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية.
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