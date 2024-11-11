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رئيس لجنة استثمار الأراضي الحكومية: طرح 3 فرص استثمارية بمنصة استثمار الأراضي الحكومية

11/11/2024 11:31:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬نوف‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬وكيل‭ ‬البحوث‭ ‬والمشاريع‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬طرح‭ ‬3‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية‭ ‬جديدة‭ ‬بمنصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬2024‮»‬‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬

وأكدت‭ ‬جمشير‭ ‬أن‭ ‬طرح‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

وأوضحت‭ ‬جمشير‭ ‬أن‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المطروحة‭ ‬سيتم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لأرض‭ ‬استثمارية‭ ‬في‭ ‬القرين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬للبيانات،‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬40 , 000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬ثانية‭ ‬لأرض‭ ‬في‭ ‬الزلاق‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬للبيانات‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬40 , 000‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬أيضاً،‭ ‬وتستمر‭ ‬فترة‭ ‬التقديم‭ ‬للأرضين‭ ‬المطروحتين‭ ‬حتى‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وأشارت‭ ‬جمشير‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الفرصة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الثالثة‭ ‬هي‭ ‬لأرض‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البحرين‭ ‬العالمية‭ ‬للاستثمار‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬لغرض‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬صحي،‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬795‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬فترة‭ ‬التقديم‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

ولفتت‭ ‬جمشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬التقدم‭ ‬للمزايدة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬المعروضة‭ ‬للاستثمار‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمنصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬ investmentland ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬العقارات‭ ‬المراد‭ ‬الاستثمار‭ ‬فيها،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬كذلك‭ ‬للراغبين‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المدرجة‭ ‬بمنصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬تقديم‭ ‬الطلبات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المزايدة‭ ‬العامة‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬حيث‭ ‬أتاح‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للزائرين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭.‬

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