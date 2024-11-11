مجموعة فنادق الخليج تعلن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بلغ‭ ‬1.075‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬682‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬393‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بما‭ ‬يعادل‭ ‬57‭.‬6 % ‭.‬‮

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النصيب‭ ‬الأساسي‭ ‬والمخفض‭ ‬للسهم‮

‬5‭ ‬فلوس‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬3‭ ‬فلوس‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬‮

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كما‭ ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬136‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬129‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‮

‬7‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بنسبة‭ ‬بلغت‭ ‬5‭.‬4 % ‭.‬‮

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بلغت‭ ‬إيرادات‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬7‭.‬757‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬7‭.‬390‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬367‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أو‭ ‬5 % ‭.‬‮

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حققت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬‮

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بلغ‭ ‬صافي‭ ‬الربح‮

‬5‭.‬873‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بربح‭ ‬4‭.‬874‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬998‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬او‭ ‬20‭.‬5 % ‭.‬‮

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النصيب‭ ‬الأساسي‭ ‬والمخفض‭ ‬للسهم

بلغ‭ ‬26‭ ‬فلسا‭ ‬مقابل‭ ‬22‭ ‬فلسا‭ ‬في‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬‮

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بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬4‭.‬651‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬4‭.‬010‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬641‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬او‭ ‬16 % ‭.‬‮

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بلغت‭ ‬الإيرادات‮

‬26‭.‬125‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬23‭.‬732‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬2‭.‬393‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أو‭ ‬10 % ‭.‬

بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ (‬باستثناء‭ ‬حقوق‭ ‬الأقلية‭) ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬103‭.‬354‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬104‭.‬353‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬999‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أو‭ ‬1 % ‭.‬‮

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بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬للعام‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭ ‬110‭.‬502‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ110‭.‬504‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬2‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬‮

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بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬واصلت‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬مسار‭ ‬نموها‭ ‬والأداء‭ ‬القوي‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬شهدنا‭ ‬زيادةً‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬إيراداتنا‭ ‬نمواً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬26‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ23‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬صافي‭ ‬أرباح‭ ‬المجموعة‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭.‬5 % ‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬يعزى‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬إلى‭ ‬الزيادة‭ ‬الملحوظة‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭ ‬الغرف‭ ‬بنسبة‭ ‬14‭.‬4 % ،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬من‭ ‬7‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬إلى‭ ‬8‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تحسناً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الإشغال‭ ‬في‭ ‬فنادقنا‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أظهر‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬أداءً‭ ‬قوياً‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تفاني‭ ‬والتزام‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬الإيرادات‭ ‬والإدارة‭ ‬الفعّالة‭ ‬للمصاريف‭. ‬ويواصل‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬نمواً‭ ‬مستمراً‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬شهدنا‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬الإشغال‭ ‬بنسبة‭ ‬5.5 % ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬من‭ ‬50‭.‬9 % ‭ ‬إلى‭ ‬53‭.‬3 % ،‭ ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عبر‭ ‬استضافة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬والزوار‮»‬‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬قائلاً‮»‬‭ :‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقيتين‭ ‬استراتيجيتين،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ماريوت‭ ‬الدولية‭ ‬لإدراج‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬ضمن‭ ‬علامة‭ ‬ Autograph ‭ ‬ Collection ‭))‬،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الفندق‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬علامة‭ )‬فندق‭ ‬الخليج‭( ‬الشهيرة،‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬ضيوفنا‭ ‬واستقطاب‭ ‬شريحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأسواق‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬ولاء Marriott ‭ ‬ Bonvoy ‭.

‬كما‭ ‬تعاقدنا‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬أكور‭ ‬العالمية‭ ‬لتغيير‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لفندق‭ ‬ Gulf ‭ ‬ Court ‭ ‬ Hotel ‭ ‬ Business ‭ ‬ Bay ‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬إلى‭ ‬علامة Grand ‭ ‬ Mercure ‭ ‬ Dubai ‭ ‬ Down ‭ ‬ Town ،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬المجموعة‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬الفندق،‭ ‬ما‭ ‬سيعزز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الفندق‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬دبي‭ ‬التنافسي‭.‬‮«

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واختتم‭ ‬قائلاً‭: ‬‮»‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬محفظة‭ ‬المجموعة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فنادق‭ ‬ومطاعم‭ ‬وشركات‭ ‬متنوعة‭.‬‮«

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تتوافر‭ ‬المجموعة‭ ‬الكاملة‭ ‬للبيانات‭ ‬المالية‭ ‬والبيانات‭ ‬الصحفية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬الإلكتروني‭ :‬ >‭.‬ bahrainbourse ‭.‬ com