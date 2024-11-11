مجموعة فنادق الخليج تعلن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت مجموعة فنادق الخليج صافي ربح خلال الربع الثالث من عام 2024 بلغ 1.075 مليون دينار بحريني مقابل 682 ألف دينار بحريني في الربع الثالث من العام السابق، بزيادة قدرها 393 ألف دينار بحريني بما يعادل 57.6 % .
النصيب الأساسي والمخفض للسهم
5 فلوس بالمقارنة مع 3 فلوس في الربع الثالث من العام الماضي.
كما بلغ مجموع الدخل الشامل 136 ألف دينار بحريني مقارنة 129 ألف دينار بحريني للربع الثالث من العام السابق، مع زيادة قدرها
7 آلاف دينار بحريني بنسبة بلغت 5.4 % .
بلغت إيرادات الربع الثالث 7.757 ملايين دينار بحريني مقارنة 7.390 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 367 ألف دينار بحريني أو 5 % .
حققت الشركة خلال الأشهر التسعة من عام 2024 ما يلي:
بلغ صافي الربح
5.873 ملايين دينار بحريني مقارنة بربح 4.874 ملايين دينار بحريني في الأشهر التسعة من العام السابق، بزيادة قدرها 998 ألف دينار بحريني او 20.5 % .
النصيب الأساسي والمخفض للسهم
بلغ 26 فلسا مقابل 22 فلسا في التسعة أشهر من العام الماضي.
بلغ مجموع الدخل الشامل 4.651 ملايين دينار بحريني مقارنة 4.010 ملايين دينار بحريني للأشهر التسعة من العام السابق، مع زيادة قدرها 641 ألف دينار بحريني او 16 % .
بلغت الإيرادات
26.125 مليون دينار بحريني مقارنة 23.732 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 2.393 مليون دينار بحريني أو 10 % .
بلغ إجمالي حقوق الملكية (باستثناء حقوق الأقلية) في 30 سبتمبر 2024 103.354 ملايين دينار بحريني مقابل 104.353 ملايين دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 999 ألف دينار بحريني أو 1 % .
بلغ إجمالي الأصول للعام حتى تاريخه 110.502 ملايين دينار بحريني مقارنة بـ110.504 ملايين دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 2 ألف دينار بحريني.
بهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد أحمد جناحي، قائلاً: «واصلت مجموعة فنادق الخليج مسار نموها والأداء القوي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث شهدنا زيادةً في النتائج المالية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد حققت إيراداتنا نمواً ملحوظاً بنسبة 10 % حيث بلغت 26.1 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ23.7 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من عام 2023. كما شهد صافي أرباح المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20.5 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. يعزى هذا النمو إلى الزيادة الملحوظة في إيرادات الغرف بنسبة 14.4 % ، حيث ارتفع من 7.4 ملايين دينار بحريني إلى 8.5 ملايين دينار بحريني، ما يعكس تحسناً كبيراً في معدلات الإشغال في فنادقنا. علاوة على ذلك، أظهر قطاع الأغذية والمشروبات أداءً قوياً مقارنة بالعام الماضي. تعكس هذه النتائج تفاني والتزام فريق العمل في تعزيز نمو الإيرادات والإدارة الفعّالة للمصاريف. ويواصل قطاع الضيافة في البحرين نمواً مستمراً هذا العام، حيث شهدنا ارتفاعاً في معدلات الإشغال بنسبة 5.5 % على أساس سنوي من 50.9 % إلى 53.3 % ، ويعكس هذا النمو الجهود المتواصلة لتعزيز قطاع السياحة في مملكة البحرين، عبر استضافة العديد من الأنشطة والفعاليات الكبرى لجذب المزيد من السياح والزوار».
وأضاف قائلاً» :لقد نجحنا مؤخراً في إبرام اتفاقيتين استراتيجيتين، من بينها اتفاقية مع شركة ماريوت الدولية لإدراج فندق الخليج ضمن علامة Autograph Collection ))، مع استمرار مجموعة فنادق الخليج في إدارة الفندق والحفاظ على علامة )فندق الخليج( الشهيرة، ما سيسهم في توسيع قاعدة ضيوفنا واستقطاب شريحة أكبر من الزوار من مختلف الأسواق وذلك من خلال برنامج ولاء Marriott Bonvoy .
كما تعاقدنا مع مجموعة أكور العالمية لتغيير العلامة التجارية لفندق Gulf Court Hotel Business Bay في دبي إلى علامة Grand Mercure Dubai Down Town ، مع مواصلة المجموعة إدارة وتشغيل الفندق، ما سيعزز بشكل كبير من مكانة الفندق في سوق دبي التنافسي.«
واختتم قائلاً: »نتطلع إلى إنهاء هذا العام بتحقيق نمو أكبر في محفظة المجموعة، التي تضم فنادق ومطاعم وشركات متنوعة.«
تتوافر المجموعة الكاملة للبيانات المالية والبيانات الصحفية على موقع بورصة البحرين الإلكتروني : >. bahrainbourse . com
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