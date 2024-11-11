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شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين تعلـن نتائجها المالية

11/11/2024 11:31:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬اتحاد‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأمين‭ (‬ GUIRCO ‭) ‬بياناتها‭ ‬المالية‭ ‬المرحلية‭ ‬وبيان‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬سجلت‭ ‬الشركة‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬قدره‭ -/‬757 , 490‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنةً‭ ‬بـ‭ -/ ‬905 , 148‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬16 % ،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تكاليف‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬وخاصة‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمطالبات‭ ‬التي‭ ‬نتجت‭ ‬بعــد‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبعـــــد‭ ‬مراجعة‭ ‬نتائج‭ ‬الشركة‭ ‬وإنجازاتها،‭ ‬أعرب‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬رضاهم‭ ‬للنتائج‭ ‬المالية‭ ‬وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تسيـــر‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬ثابت‭ ‬وصحيح‭ ‬وبحكمة،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬رؤية‭ ‬واضحة‭ ‬وخطة‭ ‬عمل‭. ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬شكرهم‭ ‬لعملاء‭ ‬شركة‭ ‬اتحاد‭ ‬الخليج‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬وثقتهم‭ ‬بالشركة‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬علق‭ ‬وليد‭ ‬محمود،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ GUIRCO ،‭ ‬قــــائلاً‭: ‬‮«‬تنوي‭ ‬الشركة‭ ‬زيادة‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المدفوع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬أسهم‭ ‬ممتازة‭ ‬قابلة‭ ‬للتحول‭ ‬وغير‭ ‬تراكمية‭. ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬هذه‭ ‬الأسهم‭ ‬أولاً‭ ‬على‭ ‬المساهمين‭ ‬الحاليين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ستعرض‭ ‬على‭ ‬مستثمرين‭ ‬معتمدين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للأسهم‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فيها‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬هذه‭ ‬الأسهم‭ ‬قبل‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬محمود‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬شهدت‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬12 % ‭ ‬في‭ ‬الأقساط‭ ‬الإجمالية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الترقيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬لتلبية‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬واعتماد‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ .‬

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