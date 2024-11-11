شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين تعلـن نتائجها المالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين ( GUIRCO ) بياناتها المالية المرحلية وبيان الدخل الشامل للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره -/757 , 490 دينار بحريني مقارنةً بـ -/ 905 , 148 دينار بحريني في 30 يونيو 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 16 % ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف خدمات التأمين وخاصة تلك المتعلقة بالمطالبات التي نتجت بعــد الأمطار الغزيرة في مملكة البحرين.
وبعـــــد مراجعة نتائج الشركة وإنجازاتها، أعرب جميع أعضاء مجلس الإدارة عن رضاهم للنتائج المالية وأكدوا أن الشركة تسيـــر في اتجاه ثابت وصحيح وبحكمة، مع وجود رؤية واضحة وخطة عمل. كما قدم أعضاء المجلس شكرهم لعملاء شركة اتحاد الخليج على دعمهم وثقتهم بالشركة.
وبهذه المناسبة علق وليد محمود، الرئيس التنفيذي لشركة GUIRCO ، قــــائلاً: «تنوي الشركة زيادة رأس المال المدفوع من خلال إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحول وغير تراكمية. حيث سيتم عرض هذه الأسهم أولاً على المساهمين الحاليين ومن ثم ستعرض على مستثمرين معتمدين في القطاع الخاص للأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها. ومن المتوقع الانتهاء من إصدار هذه الأسهم قبل 31 ديسمبر 2024».
كما أضاف محمود أن الشركة شهدت نمواً بنسبة 12 % في الأقساط الإجمالية مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وسلط الضوء على الترقيات التكنولوجية لتلبية الخطط المستقبلية واعتماد الابتكار والتحول الرقمي في جميع العمليات التجارية التي تقوم بها الشركة .
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