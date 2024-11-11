مناقصة للصيانة الشاملة لمدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت : نوال عباس
فتح
مجلس المناقصات والمزايدات
الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف
على ممارسات المناقصات المزايدات ، امس مظاريف 7 مناقصات مطروحة من جهات متصرفة .
وتنافست 7 شركات على مناقصة طرحتها طيران الخليج لتوفير
خدمات لوجستية موحدة تشمل خدمة الاستيراد والتصدير ، وتقدمت شركة بانز جيودس بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 18 مليون و635 الف دينار، بينما تقدمت شركة فيديكس اكسبريس البحرين باقل العطاءات بقيمة تبلغ 40 الف و193 دينار.
وهذه مناقصة عامة تتناول متطلبات طيران الخليج لتعيين مقدمي خدمات لتزويد طيران الخليج بحل الخدمات اللوجستية الشاملة الموحدة لمتطلبات أعمال طيران الخليج في جميع الأوقات، حيث يعد الدعم اللوجستي متطلبًا رئيسيًا يضمن أن تدير طيران الخليج أعمالها وفقًا لمعايير عالية، مع مراعاة متطلبات السلامة والتشغيل.
بينماتنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها وزارة شئون الشباب لتوريد موظفين خارجيين لتكنولوجيا المعلومات ، وتقدمت شركة المؤيد للكمبيوتر الشرق
الأوسط
بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 311 الف و520 دينار ، وبينما تقدمت شركة GULF FUTURE BUSINESS باقل العطاءات بقيمة تبلغ 162 الف و394 دينار. وتهدف هذه المناقصة إلى اختيار المورد المناسب لتوريد عدد ستة (6) من الكوادر البشرية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات لوزارة شؤون الشباب لتقديم أفضل الخدمات في نظم المعلومات وتطوير الأنظمة والأمن والشبكات والدعم الفني لجميع البرامج والتطبيقات المستخدمة بالوزارة كالبرامج الخاصة بشركة Microsoft أو غير Microsoft و AWS وغيرها من برامج وزارة شؤون الشباب. بينما تنافست 5 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لأعمال الصيانة الشاملة لمدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين ،وتقدمت
شركة محمد سيف عجلان المناعي للمقاولات بأعلى
العطاءات
بقيمة تبلغ 629 الف و625 دينار، بينما تقدمت شركة المؤيد للمقاولات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 484 الف و627 دينار. يتضمن المشروع تنفيذ أعمال الصيانة المدنية والإنشائية مثل الصباغة الداخلية والخارجية وصيانة التشققات وإصلاح الأسقف والأرضيات وإصلاح أو استبدال الأبواب والنوافذ وتجديد دورات المياه. بالإضافة إلى الأعمال الميكانيكية مثل تطوير شبكات المياه واستبدال خزانات المياه والأعمال الكهربائية مثل اعادة تأهيل غرفة الكهرباء واستبدال لوحات التوزيع الكهربائية والمصابيح وغيرها من الأعمال.
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