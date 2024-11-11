مناقصة للصيانة الشاملة لمدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ : ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬





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‬فتح‭

‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭

‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭

‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬المزايدات‭ ‬،‭ ‬امس‭ ‬مظاريف‭ ‬7‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭ .‬

وتنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لتوفير‭

‬خدمات‭ ‬لوجستية‭ ‬موحدة‭ ‬تشمل‭ ‬خدمة‭ ‬الاستيراد‭ ‬والتصدير‭ ‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬بانز‭ ‬جيودس‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬و635‭ ‬الف‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬فيديكس‭ ‬اكسبريس‭ ‬البحرين‭ ‬باقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬40‭ ‬الف‭ ‬و193‭ ‬دينار‭.‬

وهذه‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬تتناول‭ ‬متطلبات‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لتعيين‭ ‬مقدمي‭ ‬خدمات‭ ‬لتزويد‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بحل‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الشاملة‭ ‬الموحدة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬أعمال‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬متطلبًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬تدير‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬أعمالها‭ ‬وفقًا‭ ‬لمعايير‭ ‬عالية،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬متطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬والتشغيل‭.‬

بينماتنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬الشباب‭ ‬لتوريد‭ ‬موظفين‭ ‬خارجيين‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬الشرق‭

‬الأوسط‭

‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬311‭ ‬الف‭ ‬و520‭ ‬دينار‭ ‬،‭ ‬وبينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ GULF ‭ ‬ FUTURE ‭ ‬ BUSINESS باقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬162‭ ‬الف‭ ‬و394‭ ‬دينار‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬المورد‭ ‬المناسب‭ ‬لتوريد‭ ‬عدد‭ ‬ستة‭ (‬6‭) ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬وتطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬والأمن‭ ‬والشبكات‭ ‬والدعم‭ ‬الفني‭ ‬لجميع‭ ‬البرامج‭ ‬والتطبيقات‭ ‬المستخدمة‭ ‬بالوزارة‭ ‬كالبرامج‭ ‬الخاصة‭ ‬بشركة‭ ‬ Microsoft ‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ Microsoft ‭ ‬و AWS ‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭. ‬بينما‭ ‬تنافست‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الشاملة‭ ‬لمدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬،وتقدمت‭

‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬سيف‭ ‬عجلان‭ ‬المناعي‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأعلى‭

‬العطاءات‭

‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬629‭ ‬الف‭ ‬و625‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬للمقاولات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬484‭ ‬الف‭ ‬و627‭ ‬دينار‭. ‬يتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬المدنية‭ ‬والإنشائية‭ ‬مثل‭ ‬الصباغة‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬وصيانة‭ ‬التشققات‭ ‬وإصلاح‭ ‬الأسقف‭ ‬والأرضيات‭ ‬وإصلاح‭ ‬أو‭ ‬استبدال‭ ‬الأبواب‭ ‬والنوافذ‭ ‬وتجديد‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬الميكانيكية‭ ‬مثل‭ ‬تطوير‭ ‬شبكات‭ ‬المياه‭ ‬واستبدال‭ ‬خزانات‭ ‬المياه‭ ‬والأعمال‭ ‬الكهربائية‭ ‬مثل‭ ‬اعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬غرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬واستبدال‭ ‬لوحات‭ ‬التوزيع‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمصابيح‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭.‬



