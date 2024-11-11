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((العربية للطيران)) تحقق أرباحاً صافية قياسية قدرها 564 مليون درهم

11/11/2024 11:31:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬العربية‭ ‬للطيران‭ (‬ش‭.‬م‭.‬ع‭)‬،‭ ‬أول‭ ‬وأكبر‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬نتائج‭ ‬مالية‭ ‬وتشغيلية‭ ‬قياسية‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬والأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وسجلت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬بلغت‭ ‬564‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬المنتهي‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024؛‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬8 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬522‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ ‬سجلتها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وبلغت‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬1.78‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬مما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬10 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ونقلت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬أسطولها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬بين‭ ‬يوليو‭ ‬وسبتمبر‭ ‬2024‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مراكز‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬8 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬4‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وارتفع‮
‬​​​​معدل‭ ‬إشغال‭ ‬المقاعد‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ - ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬نسبة‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬المقاعد‭ ‬المتاحة‭ - ‬بنسبة‭ ‬2 % ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬81 % ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬الطلب‭ ‬القوي‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭.‬

لمحة‭ ‬عن‭ ‬آداء‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬2024‭:‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭: ‬‮«‬جاءت‭ ‬الأرباح‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬سجلتها‭ ‬ ' العربية‭ ‬للطيران ' ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‮
‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النمو‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الإيرادات‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬خدماتنا،‭ ‬شاهداً‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬نموذج‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬نعتمده‭ ‬وخدمات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭: ‬‮«‬واصل‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬جيوسياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬اضطرت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬مما‭ ‬استدعى‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬تعديل‭ ‬مسار‭ ‬وجهاتها‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬تعليق‭ ‬رحلاتها‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬استمر‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬ضغوط‭ ‬التضخم‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬التحديات‭ ‬المستمرة‭ ‬لسلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود
الى‭ ‬جانب‭ ‬تأثير‭ ‬تقلبات‭ ‬العملات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬بعض‭ ‬الاسواق‭ ‬الرئيسية‭. ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العوامل،‭ ‬استطاعت‭ ‬ ' العربية‭ ‬للطيران ' ‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬وزيادة‭ ‬القدرة‭ ‬التشغيلية‭ ‬لعملياتها‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬ربح‭ ‬تشغيلي‭ ‬قوي،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مرونة‭ ‬نموذج‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬نتبعه‭ ‬ومدى‭ ‬كفأة‭ ‬فريق‭ ‬الإدارة‮»‬‭.‬

وسجلت‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ (‬من‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬سبتمبر‭)‬،‭ ‬أرباحاً‭ ‬صافية‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬25‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬5 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1‭.‬32‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وبلغت‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬4‭.‬98‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬12 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬4‭.‬45‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬تم‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسع‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وقدمت‭ ‬الشركة‭ ‬خدماتها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬مراكز‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬13 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وارتفع‮
‬​​معدل‭ ‬إشغال‭ ‬المقاعد‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بنسبة‭ ‬2 % ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬82 % ‭.‬

لمحة‭ ‬عن‭ ‬آداء‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬2024‭:‬

وبلغ‭ ‬حجم‭ ‬السيولة‭ ‬المتوفر‭ ‬للشركة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬4‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭ ‬نقداً‭ ‬وما‭ ‬يعادله‭.‬

واختتم‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حافظنا‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬أعمال‭ ‬المجموعة‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬توسيع‭ ‬أسطولنا،‭ ‬وإطلاق‭ ‬وجهات‭ ‬جديدة،‭ ‬وزيادة‭ ‬وتيرة‭ ‬الرحلات‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬مراكز‭ ‬عملياتنا‭ ‬التشغيلية‭. ‬ومع‭ ‬اقترابنا‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬نواصل‭ ‬التزامنا‭ ‬بخطة‭ ‬النمو‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للأعمال،‭ ‬ونهجنا‭ ‬المنضبط‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التكاليف،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬العربية‭ ‬للطيران‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬6‭ ‬طائرات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬أسطولها‭ ‬الحديث،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الطائرات‭ ‬المملوكة‭ ‬والمستأجرة‭ ‬إلى‭ ‬77‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إيرباص‮
 A 320‮
‬و A 321‭. ‬وخلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها،‭ ‬نجحت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬شبكة‭ ‬وجهاتها‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬22‭ ‬وجهة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والمغرب‭ ‬ومصر‭ ‬وباكستان‭. ‬وفي‭ ‬مايو،‭ ‬حصلت‭ ‬ العربية‭ ‬للطيران ‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬ أفضل‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬اقتصادي ‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬براندز،‭ ‬نظراً‭ ‬لالتزامها‭ ‬الاستثنائي‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والجودة‭ ‬والعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬والأداء،‭ ‬لترسي‭ ‬بذلك‭ ‬معياراً‭ ‬قوياً‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬كما‭ ‬حصدت‭ ‬الشركة‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الطيران‮»‬‭ ‬تقديراً‭ ‬لالتزامها‭ ‬بتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬والموثوقية‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي‮»‬‭ ‬في‭ ‬أثينا،‭ ‬اليونان‭.‬


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