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بنك الخليج الدولي - السعودية ينضم إلى منصة بُنى للمدفوعات العربية

11/11/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ - ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بُنى‮»‬،‭
‬و‭ ‬هي‭ ‬منصة‭ ‬تديرها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمقاصة‭ ‬وتسوية‭ ‬المدفوعات‭ ‬العربية،‭ ‬والمملوكة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي،‭ ‬مختصة‭ ‬بالمدفوعات‭ ‬العربية‭ ‬متعددة‭ ‬العملات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الدفع‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬تنفيذ‭ ‬المعاملات‭ ‬بطريقة‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬بنكًا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬مباشرة‭ ‬ودون‭ ‬أي‭ ‬وسطاء‭.‬

وتتيح‭ ‬منصة‭ ‬ بُنى ،‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والبنوك‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وخارجها،‭ ‬إرسال‭ ‬واستقبال‭ ‬المدفوعات‭ ‬بالعملات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬بطريقة‭ ‬آمنة‭ ‬وبتكلفة‭ ‬مناسبة‭ ‬وخاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬وبشفافية‭ ‬وفعالية‭ ‬عالية‭. ‬وستعزز‭ ‬مشاركة‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬من‭ ‬قدراته‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬سلسة‭ ‬للعملاء،‭ ‬وستسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تركيزه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬منظومته‭ ‬للمدفوعات‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الأستاذ‭ ‬خالد‭ ‬عباس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ - ‬السعودية‭: ‬ يعكس‭ ‬انضمامنا‭ ‬إلى‭ ‬منصة‭ ‬بُنى‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحسين‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع‭ ‬لعملائنا‭ ‬وتقديم‭ ‬خيارات‭ ‬دفع‭ ‬أسرع‭ ‬وبتكلفة‭ ‬مناسبة‭ ‬أكثر،‭ ‬مما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬هدفنا‭ ‬الدائم‭ ‬بتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬المدفوعات‭ ‬لدينا‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أفضل‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة ‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬مانع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬بنى‭ ‬ نسعد‭ ‬بإنضمام‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬شبكة‭ ‬البنوك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنصة،‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬غنية‭ ‬للمدفوعات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬وبعملات‭ ‬المتعددة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬لتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لعملائهم‭ ‬من‭ ‬شتى‭ ‬الفئات‭ ‬وفق‭ ‬اعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

‭ ‬وأضاف‭: ‬ كما‭ ‬ننتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لنتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬ورعايتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬لمنصة‭ ‬بنى‭.‬ ‭ ‬

وتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ - ‬السعودية‭ ‬لتحسين‭ ‬منتجاته‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬مبتكرة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتقدمة،‭ ‬يعزز‭ ‬البنك‭ ‬ريادته‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية،‭ ‬مما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانته‭ ‬كمؤسسة‭ ‬مالية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬


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