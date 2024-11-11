تعيين سيكو مديرا لإصدار الاكتتاب العام الأولي المزمع لمجموعة مطاعم الأبراج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تعيين‭ ‬سيكو‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬مقفلة‭) ‬مديرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للطرح‭ ‬العام‭ ‬المرتقب‭ ‬لأسهم‭ ‬المجموعة‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬سيكو‭ ‬هو‭ ‬بنك‭ ‬اقليمي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬والوساطة‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬ويتمتع‭ ‬بوجود‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬إطلاق‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ليسفر‭ ‬عن‭ ‬إدراج‭ ‬احدى‭ ‬أكبر‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيتم‭ ‬إدراج‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الرئيسية‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬مساعيها‭ ‬الجادة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬سوف‭ ‬تطلق‭ ‬مجموعة‭ ‬الأبراج‭ ‬مطاعم‭ ‬بمفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬توسعة‭ ‬مجمع‭ ‬الأفنيوز‭(‬البحرين‭)‬،‭ ‬ومجمع‭ ‬الليوان‭ ‬في‭ ‬الهملة‭ ‬ومجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ (‬البحرين‭)‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬خططها‭ ‬بالتواجد‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬المطاعم‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الامتياز‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

هذا‭ ‬ويعد‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬لأسهم‭ ‬المجموعة‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬حاملة‭ ‬إرث‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬والمثابرة‭ ‬والشفافية،‭ ‬وسيدعم‭ ‬بنك‭ ‬سيكو‭ ‬بفضل‭ ‬خبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬وفهمه‭ ‬العميق‭ ‬للسوق‭ ‬الإقليمي‭ ‬انتقال‭ ‬مجموعة‭ ‬مطاعم‭ ‬الأبراج‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬العام‭.‬