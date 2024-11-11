تعيين سيكو مديرا لإصدار الاكتتاب العام الأولي المزمع لمجموعة مطاعم الأبراج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت مجموعة مطاعم الأبراج، الشركة الرائدة في صناعة المطاعم في البحرين، تعيين سيكو ش.م.ب (مقفلة) مديرا رئيسيا للطرح العام المرتقب لأسهم المجموعة.
الجدير بالذكر أن سيكو هو بنك اقليمي رائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، ويتمتع بوجود مباشر في كل من البحرين والسعودية والإمارات. ومن المتوقع إطلاق الطرح العام قبل نهاية هذا العام، ليسفر عن إدراج احدى أكبر الشركات المساهمة العامة في قطاع المأكولات والمشروبات في البحرين، وسيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسية لبورصة البحرين.
وفي ظل مساعيها الجادة للتوسع في المنطقة، سوف تطلق مجموعة الأبراج مطاعم بمفاهيم جديدة في مشروع توسعة مجمع الأفنيوز(البحرين)، ومجمع الليوان في الهملة ومجمع سيتي سنتر (البحرين)، فضلا عن استكمال خططها بالتواجد المباشر في سوق المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى مجموعة المطاعم الحاصلة على حق الامتياز التجاري في المملكة.
هذا ويعد الطرح العام لأسهم المجموعة علامة فارقة في مسيرة مجموعة مطاعم الأبراج، التي بدأت منذ أكثر من أربعة عقود حاملة إرث من النجاح والمثابرة والشفافية، وسيدعم بنك سيكو بفضل خبرته الواسعة وفهمه العميق للسوق الإقليمي انتقال مجموعة مطاعم الأبراج إلى السوق العام.
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