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بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي..بنك ABC يعلن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية

11/11/2024 11:31:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ (‬المؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬المصرفية‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭) -‬المتداولة‭ ‬أسهمها‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬الرمز‭ ‬‮«‬ ABC ‮»‬‭- ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

واصل‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬ ABC ‮»‬‭ ‬أداءه‭ ‬القوي‭ ‬مسجلًا‭ ‬أرباحًا‭ ‬صافية‭ ‬بلغت‭ ‬215‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬17 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬تجاوز‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬6 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬يُعزى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬الأساسية‭ ‬وارتفاع‭ ‬متوسط‭ ‬حجم‭ ‬الموجودات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تعويض‭ ‬انخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري،‭ ‬والقدرة‭ ‬العالية‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬المصاريف‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتكلفة‭ ‬الائتمان‭. ‬كما‭ ‬حافظت‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬ميزانيتها‭ ‬العمومية،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الموجودات‭ ‬46‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مع‭ ‬استقرار‭ ‬نسب‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والسيولة‭ ‬عند‭ ‬مستويات‭ ‬قوية‭.‬


‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬حصد‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي‭ ‬تقديرًا‭ ‬لأدائه‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬الأعمال،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬النمو‭ ‬المتسارع‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الفوز‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بجائزة‭ ‬‮»‬المعاملات‭ ‬المصرفية‮«‬‭ ‬و»الابتكار‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‮«‬‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬ذي‭ ‬بانكر‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلة‭ ‬فاينانشال‭ ‬تايمز‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬مختبرات‭ ‬ ABC ،‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مركز‭ ‬الابتكار‭ ‬والرقمنة‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬كأحد‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مختبرات‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭. ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬رقمي‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬سبع‭ ‬جوائز‭ ‬أخرى‭ ‬رائدة‭ ‬منحتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬جلوبال‭ ‬فاينانس‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬علق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬السيد‭/ ‬الصديق‭ ‬عمر‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالأداء‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المجموعة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬بنجاح‭ ‬المساهمات‭ ‬القوية‭ ‬والفرص‭ ‬السانحة‭ ‬التي‭ ‬استغلتها‭ ‬شبكتنا‭ ‬العالمية‭. ‬لقد‭ ‬ساهم‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬وقدرات‭ ‬البنك،‭ ‬مما‭ ‬يضعه‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬ويرسخ‭ ‬مكانته‭ ‬بصفته‭ ‬‮«‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬‮

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬ملخص‭ ‬تفصيلي‭ ‬للنتائج‭ ‬المالية‭:‬

أداء‭ ‬الأعمال‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ (‬3‭ ‬أشهر‭) ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭:‬

‭- ‬بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬الموحدة‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬65‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬62‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬الأساسية ‭*‬ ‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬قبل‭ ‬احتساب‭ ‬تأثير‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬76‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬بنسبة‭ ‬23 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬لفترة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬0‭.‬018‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬0‭.‬017‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬92‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬42 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬65‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬مسجلة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ذات ھ ا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬يعود‭ ‬هذا‭ ‬التحسن‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قيمة‭ ‬الريال‭ ‬البرازيلي‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬مبلغ‭ ‬328‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬332‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬عند‭ ‬تعديل‭ ‬الأرقام‭ ‬نتيجة‭ ‬لتأثير‭ ‬تحويل‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬ارتفع‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬الأساسي‭ ‬بنسبة‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬366‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

أداء‭ ‬الأعمال‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭ (‬9‭ ‬أشهر‭ ‬منتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭):‬

‭- ‬بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬الصافية‭ ‬الموحدة‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬مبلغًا‭ ‬قدره‭ ‬215‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬17 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬183‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬التحسن‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الأساسية‭ ‬عبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬وارتفاع‭ ‬متوسط‭ ‬حجم‭ ‬الموجودات،‭ ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬الإدارة‭ ‬الحصيفة‭ ‬للمصاريف‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتكلفة‭ ‬الائتمان‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

‭- ‬بلغت‭ ‬ربحية‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬للفترة‭ ‬0‭.‬064‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬0‭.‬053‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

‭- ‬تأثر‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬بتحويل‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري‭ (‬خصوصًا‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭) ‬والريال‭ ‬البرازيلي‭. ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬لهذه‭ ‬الفترة‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬36‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وهو‭ ‬انخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬79 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬174‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬المسجلة‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ (‬عندما‭ ‬سادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬النسبي‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭).‬

‭- ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬للفترة‭ ‬1 ‭,‬ 002‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬6 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بمبلغ‭ ‬943‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬عن‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬متجاوزًا‭ ‬البنك‭ ‬بذلك‭ ‬حاجز‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬العام‭. ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الدخل‭ ‬التشغيلي‭ ‬الأساسي‭ ‬قبل‭ ‬احتساب‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬لتحويل‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬1 ‭,‬ 040‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬نموا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأسواق‭ ‬الأساسية‭ ‬تقريبًا‭.‬

الميزانية‭ ‬العمومية

‭- ‬بلغت‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬وحاملي‭ ‬السندات‭ ‬الدائمة‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭ ‬4 ‭,‬ 250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬4 ‭,‬ 300‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬توزيعات‭ ‬الأرباح‭ ‬وتأثير‭ ‬تقلبات‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬على‭ ‬الجنيه‭ ‬المصري‭ ‬والريال‭ ‬البرازيلي‭.‬

‭- ‬بلغ‭ ‬مجموع‭ ‬الموجودات‭ ‬46‭.‬0‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬43‭.‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬نتيجة‭ ‬لنمو‭ ‬الأعمال‭ ‬الأساسية‭ ‬وتحسين‭ ‬الميزانية‭ ‬العمومية‭ ‬وإجراءات‭ ‬إدارة‭ ‬المحافظ‭.‬

‭- ‬حافظت‭ ‬مستويات‭ ‬كفاية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬ومستويات‭ ‬السيولة‭ ‬على‭ ‬قوتها،‭ ‬فهي‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للجهات‭ ‬الرقابية‭: ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬1‭ ‬عند‭ ‬14‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬نسبة‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬12‭.‬5 ‭%‬ ‭. ‬بلغت‭ ‬تغطية‭ ‬السيولة‭ ‬183 ‭%‬ ‭ ‬ونسبة‭ ‬السيولة‭ ‬المستقرة‭ ‬الصافية‭ ‬119 ‭%‬ ‭.‬

يُعدّ‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬متواجد‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬دولة‭ ‬عبر‭ ‬خمس‭ ‬قارات،‭ ‬ويقدم‭ ‬لعملائه‭ ‬مجموعة‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬بالجملة‭ ‬للشركات‭ ‬وتمويل‭ ‬التجارة‭ ‬وتمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬والتمويل‭ ‬المهيكل‭ ‬وترتيب‭ ‬القروض‭ ‬المجمّعة‭ ‬ومنتجات‭ ‬الخزانة‭ ‬والمنتجات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭. ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬البنك‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬بالتجزئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكة‭ ‬البنوك‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬وتونس‭ ‬والجزائر،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬المتوافر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والأردن‭.‬

تنوه‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬للسادة‭ ‬المساهمين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬المالية،‭ ‬والبيانات‭ ‬الصحفية،‭ ‬متوافرة‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬وبنك‭ ‬ ABC ‭. ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬موضحة‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬التقديمي‭ ‬للنتائج‭ ‬للمستثمرين‭ ‬المنشور‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬الإلكتروني‭: ‬ >‭.‬ bank ‭-‬ abc ‭.‬ com ‭.‬

‭*‬ على‭ ‬أساس‭ ‬معدل‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬أعلاه‭ ‬يحتسب‭ ‬بعد‭ ‬التعديل‭ ‬لانخفاض‭ ‬قيمة‭ ‬العملة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الاستثنائية‭ ‬غير‭ ‬المتكررة‭. ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفصيل‭ ‬متوافر‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬المتوافرة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭. ‬

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