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زين البحرين تعزز التزامها بالاستدامة من خلال فعالية ((زراعة الأشجار))

11/11/2024 11:31:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دعماً‭ ‬لمبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬فقد‭ ‬عززت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬التزامها‭ ‬بالاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعالية‭ ‬زراعة‭ ‬الأشجار‭ ‬احتفالاً‭ ‬بأسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬الوطني،‭ ‬تمثل‭ ‬مشاركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬نحو‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬المستمر‭ ‬بمبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬لتحيق‭ ‬مستقبل‭ ‬أخضر‭ ‬بالمملكة‭.‬

ترمز‭ ‬فعالية‭ ‬زراعة‭ ‬الأشجار‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بالاستدامة‭ ‬البيئية،‭ ‬وعلى‭ ‬أهمية‭ ‬التشجير‭ ‬وسبل‭ ‬التعاون‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وسعت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬مبادراتها‭ ‬البيئية‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بزراعة‭ ‬أشجار‭ ‬صحراوية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭. ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬مساهمة‭ ‬الشركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والمشاركة‭ ‬المجتمعية‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬تعاونت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ (‬ NIAD ‭). ‬ساهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬زراعة‭ ‬أشجار‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬934‭ ‬ومنطقة‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الاستاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬‮«‬دُمتِ‭ ‬خضراء‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬البيئي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬مساحات‭ ‬التظليل‭ ‬وخلق‭ ‬بيئات‭ ‬خضراء‭ ‬ضمن‭ ‬المواقع‭ ‬المخصصة‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬مساحات‭ ‬الإسفلت‭ ‬والأرصفة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ .‬

تواصل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬تطبيق‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬عملياتها‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬لمكافحة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭.‬

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