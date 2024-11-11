زين البحرين تعزز التزامها بالاستدامة من خلال فعالية ((زراعة الأشجار))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دعماً لمبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، فقد عززت زين البحرين التزامها بالاستدامة البيئية من خلال فعالية زراعة الأشجار احتفالاً بأسبوع الشجرة الوطني، تمثل مشاركة زين البحرين في هذه المبادرة قفزة نوعية نحو التزام الشركة المستمر بمبادئ الاستدامة لتحيق مستقبل أخضر بالمملكة.
ترمز فعالية زراعة الأشجار إلى التزام زين البحرين بالاستدامة البيئية، وعلى أهمية التشجير وسبل التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالحفاظ على البيئة.
بالإضافة إلى ذلك، وسعت زين البحرين مبادراتها البيئية إلى المحافظة الجنوبية، حيث قامت بزراعة أشجار صحراوية في عدة مناطق. مما يعكس مساهمة الشركة الفعالة في الحفاظ على البيئة والمشاركة المجتمعية. وفي عام 2023، تعاونت زين البحرين أيضاً مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ( NIAD ). ساهم هذا التعاون في زراعة أشجار في مجمع 934 ومنطقة مواقف السيارات في الاستاد الوطني، ويعد هذا الجهد جزءاً من المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتشجير «دُمتِ خضراء»، بهدف زيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على التوازن البيئي من خلال توفير مساحات التظليل وخلق بيئات خضراء ضمن المواقع المخصصة لمواقف السيارات للتخفيف من أثر مساحات الإسفلت والأرصفة على البيئة .
تواصل زين البحرين تطبيق الممارسات المستدامة في جميع عملياتها التي تسهم في جهود المملكة لمكافحة تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية.
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