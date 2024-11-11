بنك البحرين الوطني فرع المملكة العربية السعودية يتعاون مع شركة بواتك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقع بنك البحرين الوطني – فرع المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة بواتك، مزود حلول التكنولوجيا المالية، لتقديم خدمات التجارة والأعمال لعملائه من الشركات. حيث تم توقيع المذكرة خلال
مؤتمر سيملس السعودية 2024 الذي عُقِدَ مؤخرًا في مدينة الرياض.
ومن خلال هذا التعاون، يهدف فريق العمليات المصرفية في بنك البحرين الوطني إلى الاستفادة من إمكانيات منصة بواتك لتقديم حلول متقدمة رقميا، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز من الكفاءة التشغيلية وتوفير تجربة سلسة للعملاء.
ومن خلال التعاون مع شركات تكنولوجيا مالية رائدة، يؤكد بنك البحرين الوطني التزامه بقيادة الابتكار في القطاع المالي، ويُعزز من مكانته كلاعب رئيسي لتقديم حلول مبتكرة لدعم الأنشطة التجارية على الصعيد الإقليمي.
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