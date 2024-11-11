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بنك البحرين الوطني فرع المملكة العربية السعودية يتعاون مع شركة بواتك

11/11/2024 11:31:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ ‭ ‬فرع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بواتك،‭ ‬مزود‭ ‬حلول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التجارة‭ ‬والأعمال‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬الشركات‭. ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة‭ ‬خلال
مؤتمر‭ ‬سيملس‭ ‬السعودية‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬عُقِدَ‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون،‭ ‬يهدف‭ ‬فريق‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬منصة‭ ‬بواتك‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬متقدمة‭ ‬رقميا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يُعزز‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬للعملاء‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬مالية‭ ‬رائدة،‭ ‬يؤكد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬التزامه‭ ‬بقيادة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬ويُعزز‭ ‬من‭ ‬مكانته‭ ‬كلاعب‭ ‬رئيسي‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لدعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭.‬

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