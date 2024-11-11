وزير المواصلات والاتصالات:نسخة عالمية غير مسبوقة لمعرض البحرين الدولي للطيران

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، أن الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لمعرض البحرين الدولي للطيران في نسخته السابعة، جسدت العزم الوطني على تعزيز مكانة مملكة البحرين كمنصة مثالية في قطاع الطيران والمعارض الدولية، وملتقى للابتكار والشراكات الاستراتيجية.
وقال وزير المواصلات والاتصالات، خلال زيارة تفقدية لقاعدة الصخير الجوية للوقوف على آخر الاستعدادات لانطلاق معرض البحرين الدولي للطيران 2024، المقرر إقامته خلال الفترة من 13 - 15 نوفمبر الجاري: «إن استضافة البحرين هذا الحدث الاستثنائي يثبت أن المملكة تنطلق بخطى ثابتة على مدرج المستقبل، وتواصل الإقلاع لآفاق رحبة في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، باعتبارها بوابة الخليج، وبيئة جاذبة للاستثمارات، بفضل التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهًا في هذا الإطار بالجهود المتميزة والمشهودة التي يبذلها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران».
وأثني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، على التعاون الوثيق القائم بين وزارة المواصلات والاتصالات، والمؤسسات والجهات المعنية المشاركة في التنظيم، وفي مقدمتها سلاح الجو الملكي البحريني، مثمنًا بمزيد من الاعتزاز، الدور الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين الباسلة في تذليل أية عقبات، وتسهيل الإجراءات اللازمة.
وأعرب وزير المواصلات والاتصالات عن ثقته التامة بأن يقدم معرض البحرين الدولي للطيران هذا العام نسخة غير مسبوقة بطابع بحريني أصيل، وفق منظومة شاملة للريادة والإبداع، وذلك بعد الانتهاء من كل الترتيبات والاستعدادات على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن المعرض يعزز مركز المملكة كمقصد بازغ للتحول الرقمي والنمو المستدام، ووجهة عالمية لسياحة الأعمال والمعارض، في ظل بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية، بالإضافة إلى خبرة واسعة في تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى. وأفاد معالي الوزير بأن معرض البحرين الدولي للطيران، يسجل إقبالاً كثيفًا، وحضورًا لافتًا، بعد أن نجح على مدار الدورات الماضية في استقطاب أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الطيران، وبات علامة بارزة على خارطة المعارض العالمية، مبينًا أن المعرض يحرص أيضًا على تقديم العروض الشيقة والممتعة للزوار والمشاركين، كما يطرح أنشطة متنوعة وجديدة عبر الدليل الرقمي التابع لموقعه الإلكتروني الرسمي.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن المعرض يوفر فرصة مواتية لجمع الجهات المصنعة والعارضة مع الوفود المدنية والعسكرية الزائرة في نطاق واحد، فضلاً عن إتاحة ساحة مفتوحة لتبادل الأفكار واستكشاف الابتكارات التكنولوجية في عالم الطيران، مؤكدًا أن الرؤية الملكية السامية جعلت مسيرة التقدم والازدهار تزهو في سماء البحرين، للمضي قدمًا في مواصلة تحقيق الإنجازات الخلاقة، والنجاحات الباهرة.
وأثناء الجولة، استمع وزير المواصلات والاتصالات إلى عرض تفصيلي من السيد يوسف محمد محمود، مدير عام المعرض، حول الاستعدادات النهائية في موقع الحدث. كما اطلع على سير الإجراءات المتخذة لضمان السلامة العامة، بما في ذلك خطط الطوارئ والتدابير الاحترازية، ومعاينة الأجنحة المشاركة.
وأعرب معالي الوزير الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن ارتياحه لحجم الزخم الكبير بشأن مستوى الترتيبات والتجهيزات التي تواكب هذا الحدث العالمي، في ضوء حرص الحكومة الموقرة على تسخير كل القدرات والإمكانات بأعلى معايير الجودة، مثمنًا الجهود التي يبذلها جميع القائمين على المعرض من حسن الإعداد والتنظيم.
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