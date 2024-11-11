وزير المواصلات والاتصالات:نسخة عالمية غير مسبوقة لمعرض البحرين الدولي للطيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬معالي‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬أن‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة،‭ ‬جسدت‭ ‬العزم‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمنصة‭ ‬مثالية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والمعارض‭ ‬الدولية،‭ ‬وملتقى‭ ‬للابتكار‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬تفقدية‭ ‬لقاعدة‭ ‬الصخير‭ ‬الجوية‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لانطلاق‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬2024،‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ - ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الاستثنائي‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تنطلق‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬على‭ ‬مدرج‭ ‬المستقبل،‭ ‬وتواصل‭ ‬الإقلاع‭ ‬لآفاق‭ ‬رحبة‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج،‭ ‬وبيئة‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمارات،‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬منوهًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬والمشهودة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‮»‬‭.‬

وأثني‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬التنظيم،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني،‭ ‬مثمنًا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الاعتزاز،‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الباسلة‭ ‬في‭ ‬تذليل‭ ‬أية‭ ‬عقبات،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬التامة‭ ‬بأن‭ ‬يقدم‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نسخة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬بطابع‭ ‬بحريني‭ ‬أصيل،‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬شاملة‭ ‬للريادة‭ ‬والإبداع،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الترتيبات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يعزز‭ ‬مركز‭ ‬المملكة‭ ‬كمقصد‭ ‬بازغ‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام،‭ ‬ووجهة‭ ‬عالمية‭ ‬لسياحة‭ ‬الأعمال‭ ‬والمعارض،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬حديثة،‭ ‬وخدمات‭ ‬لوجستية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الأحداث‭ ‬والفعاليات‭ ‬الكبرى‭. ‬وأفاد‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬بأن‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للطيران،‭ ‬يسجل‭ ‬إقبالاً‭ ‬كثيفًا،‭ ‬وحضورًا‭ ‬لافتًا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الدورات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أحدث‭ ‬المنتجات‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران،‭ ‬وبات‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬المعارض‭ ‬العالمية،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يحرص‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬الشيقة‭ ‬والممتعة‭ ‬للزوار‭ ‬والمشاركين،‭ ‬كما‭ ‬يطرح‭ ‬أنشطة‭ ‬متنوعة‭ ‬وجديدة‭ ‬عبر‭ ‬الدليل‭ ‬الرقمي‭ ‬التابع‭ ‬لموقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬لجمع‭ ‬الجهات‭ ‬المصنعة‭ ‬والعارضة‭ ‬مع‭ ‬الوفود‭ ‬المدنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬الزائرة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬واحد،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إتاحة‭ ‬ساحة‭ ‬مفتوحة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬واستكشاف‭ ‬الابتكارات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطيران،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬جعلت‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬تزهو‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البحرين،‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الخلاقة،‭ ‬والنجاحات‭ ‬الباهرة‭.‬

وأثناء‭ ‬الجولة،‭ ‬استمع‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬تفصيلي‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬محمود،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المعرض،‭ ‬حول‭ ‬الاستعدادات‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الحدث‭. ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬لضمان‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خطط‭ ‬الطوارئ‭ ‬والتدابير‭ ‬الاحترازية،‭ ‬ومعاينة‭ ‬الأجنحة‭ ‬المشاركة‭.‬

وأعرب‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عن‭ ‬ارتياحه‭ ‬لحجم‭ ‬الزخم‭ ‬الكبير‭ ‬بشأن‭ ‬مستوى‭ ‬الترتيبات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬كل‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانات‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬جميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنظيم‭.‬