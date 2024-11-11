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ناس: 583 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا في 2023

11/11/2024 11:31:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أشاد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬تركيا،‭ ‬مثمنًا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬ركيزة‭ ‬رئيسية‭ ‬لتطوير‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬‮

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬قد‭ ‬بلغ‭ ‬583‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التطور‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬لسعادة‭ ‬السفيرة‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل،‭ ‬سفيرة‭ ‬تركيا‭ ‬لدى‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأكد‭ ‬ناس‭ ‬أن‭ ‬السفيرة‭ ‬تشاكيل‭ ‬لعبت‭ ‬دوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وتركيا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التعاون‭ ‬ليشمل‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بحرصها‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مؤسسات‭ ‬البلدين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لها‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعربت‭ ‬السفيرة‭ ‬إيسن‭ ‬تشاكيل‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬الكبير‭ ‬لعمق‭ ‬الصداقة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وتركيا،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭. ‬وأكدت‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬الكامل‭ ‬لكافة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭.‬

وحضر‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الغرفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭.‬

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