ناس: 583 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين وتركيا في 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أشاد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، مثمنًا التعاون المشترك المتزايد في مختلف المجالات وخاصة في الجانب الاقتصادي، والذي يُعد ركيزة رئيسية لتطوير الشراكة بين البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 583 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية. جاء ذلك خلال استقباله لسعادة السفيرة إيسن تشاكيل، سفيرة تركيا لدى البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عملها في المملكة.
وأكد ناس أن السفيرة تشاكيل لعبت دوراً بارزاً في توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين وتركيا، من خلال الجهود التي بذلتها لتعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة. كما أشاد بحرصها على دعم الفعاليات الاقتصادية التي تجمع بين مؤسسات البلدين، متمنياً لها النجاح في مسيرتها المهنية المقبلة.
من جهتها، أعربت السفيرة إيسن تشاكيل عن تقديرها الكبير لعمق الصداقة بين البحرين وتركيا، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تسهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين. وأكدت على دعمها الكامل لكافة المبادرات التي تساهم في رفع مستوى التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع.
وحضر اللقاء من جانب الغرفة، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة سعادة السيد خالد محمد نجيبي، وعضو مجلس الإدارة السيد يوسف صلاح الدين.
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