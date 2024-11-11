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الأردن يتبنى أولويات وطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال

11/11/2024 11:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمّان- أعلن الأردن عبر المجلس الوطني لشؤون الأسرة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، عن تبني 8 أولويات جديدة وطنية قابلة للتنفيذ، ضمن المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، التي عقدت أول مؤتمر وزاري عالمي لها قبل أيام، فيما تتصدر تلك الأولويات تنفيذ التشريعات والقوانين ذات الصلة بمحاربة هذا العنف والقضاء عليه بحلول العام 2030.
وتعهّدت أكثر من 100 حكومة على مدار يومي المؤتمر، بأولويات والتزامات وصفت "بالتاريخية"، بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال الذي يؤثر بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية المعلنة خلال المؤتمر، على نحو مليار طفل في العالم.
وشارك بالوفد الأردني الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة د.محمد مقدادي، ومدير إدارة حماية الأسرة العميد سائد القطاونة، ووزارة التنمية الاجتماعية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
ويعتبر المجلس الوطني لشؤون الأسرة، نقطة الاتصال الرسمية للمبادرة العالمية التي أطلقت عام 2016، وانضم الأردن لها كدولة رائدة عام 2021، حيث تم الإعلان عن 8 أولويات رئيسية، نشرت رسميا على موقع المؤتمر العالمي إلى جانب الدول 100 وهي؛ تنفيذ وإنفاذ القوانين ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز هياكل الحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية بالاستجابة والمتابعة، وتعزيز البيئات الآمنة لدى الأطفال، ودعم الأهل ومقدمي الرعاية في هذا المجال، وتعزيز خدمات الاستجابة والدعم، وتعزيز التعليم للأطفال والمهارات الحياتية، وجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال ورصدها، إضافة لأولوية التركيز على الرقابة على معايير وجودة الخدمات المقدمة للأطفال في الرعاية .
وفي هذا السياق، قال مقدادي في تصريحات "للغد" من بوغوتا أمس، إن الأولويات التي تم الإعلان عنها للسنوات الخمس القادمة، ستدرج لضمان تنفيذها في "خطة عمل وطنية للتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد الأطفال والنساء".
وبين مقدادي، أن مستوى المشاركة في المؤتمر كان نوعيا ومؤثرا، حيث استعرض الوفد عددا من القضايا والتجارب الأردنية، كتجربة الأردن بالتوعية الوالدية، التي تعتبر الآن جزءا من أولويات العمل القادمة، وكذلك عرض تجربة الأردن بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، إضافة للمشاركة في جلسة حول مهننة العمل الاجتماعي عبر وزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المقدادي أيضا، إلى أن المؤتمر شهد إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة العالمية للقضاء على العنف ضد الأطفال، قائلا إن إعلان "الأردن للأولويات الجديدة هو انطلاق للمرحلة الثانية كما انطلقنا في المرحلة الأولى"، على حد تعبيره.
ونوّه المقدادي إلى أن المرحلة الثانية، أطلقت تحت مظلة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، معربا عن أمله مع هذه المرحلة أيضا، بنقل تجربة الأردن كاملة والاستفادة من الدول الرائدة الأخرى في هذه المبادرة ".
وعن تفصيلات الأولويات، بحسب الوثيقة المنشورة رسميا، فتشمل في الأولوية الأولى المتعلقة بتنفيذ التشريعات، استمرار عمل الحكومة الأردنية على تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية محددة التكاليف ومتعددة القطاعات، وتراعي النوع الاجتماعي وتشمل ذوي الإعاقة لوقاية وحماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في الأردن والاستجابة لها في الفترة 2025-2030.
وتشمل الأولوية الثانية المتعلقة تعزيز هياكل الحوكمة والتنسيق، مواصلة الحكومة تعزيز دور الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وإنشاء آليات التنسيق بين المحافظات لضمان الرقابة الفعالة والتعاون السلس بين القطاعات المتعددة لمعالجة قضايا حماية الطفل بحلول عام 2027.
أما فيما يخص أولوية تعزيز البيئات الآمنة للأطفال هي الأولوية الثالثة، فتشمل عمل الحكومة الأردنية على توسيع نطاق إنشاء غرف المقابلات الصديقة للأطفال في إدارات حماية الأسرة والأحداث وتثبيت أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة على مستوى المحكمة، لضمان إجراءات العدالة الصديقة للأطفال في جميع أنحاء البلاد.
وتشمل الأولوية الرابعة المتعلقة بدعم الأهل ومقدمي الرعاية، مواصلة الحكومة الأردنية إضفاء الطابع المؤسسي على برامج تعليم الوالدين في وزارا ت القطاع الاجتماعي والمؤسسات الوطنية عبر تطوير وتنفيذ السياسات والمعايير الوطنية بحلول عام 2030.
أما الأولوية الخامسة المتعلقة بتعزيز خدمات الاستجابة والدعم، فتشمل تنفيذ القوانين وإنفاذها، وتوفير الحكومة برامج إعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي ضد المرأة والأطفال كجزء من الاستجابة الوطنية والخدمات الوقائية.
وفيما يتعلق الأولوية السادسة المتعلقة تعزيز المهارات الحياتية للأطفال، فتشمل عمل الحكومة على تطوير وتنفيذ برنامج بناء قدرات في الخدمة الاجتماعية، معتمدا على المستوى الوطني بحلول عام 2027، لتعزيز كفاءات الموظفين بتقديم خدمات الحماية للأطفال والنساء في المنازل والمدارس والمجتمعات، وكذلك في البيئات الإلكترونية.
وتشمل الأولوية السابعة المتعلقة بالرقابة، عمل الحكومة على توسيع تنفيذ الاعتماد الوطني ومعايير مراقبة الجودة الدنيا لخدمات حماية الأطفال، وإنشاء هيئة اعتماد وطنية لمراكز الخدمات والرعاية الاجتماعية بحلول العام 2030.
أما الأولوية الثامنة المتعلقة بجمع البيانات ومراقبتها، فتشمل عمل الحكومة على توسيع نظام تتبع العنف الأسري ليشمل جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2029، ليكون منصة شاملة لإدارة الحالات الرقمية وقاعدة بيانات وطنية تهدف إلى توجيه تطوير السياسات والبرامج.
واستضافت حكومتا كولومبيا والسويد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، هذا المؤتمر، للدول الرائدة في هذا المجال وغيرها، والتزمت عدة بلدان بتحسين الخدمات المقدمة للناجين من العنف في مرحلة الطفولة أو التصدي للتنمر، وذكرت بلدان أخرى أنها ستستثمر بتقديم دعم حاسم لمهارات الأبوة والأمومة - وهو أحد أكثر التدخلات فعالية للحد من مخاطر العنف في المنزل.
وتعهدت 9 من تلك الحكومات بحظر العقوبة البدنية- وهي مشكلة تؤثر على 3 من كل 5 أطفال ممن يتعرضون لهذه العقوبة في منازلهم باطّراد، كما تعهدت 8 بلدان، بسنّ تشريعات ضد العقوبة البدنية بجميع البيئات، وهي بوروندي، تشيكيا، غامبيا، قيرغيزستان، بنما وسريلانكا، أوغندا، طاجيكستان- وتعهدت نيجيريا بحظر العقوبة البدنية في المدارس، كما التزمت عشرات البلدان بالاستثمار بدعم مهارات الأبوة والأمومة من بينها الأردن.
والتزمت حكومة المملكة المتحدة إلى جانب شركاء آخرين بإنشاء فرقة عمل عالمية معنية بإنهاء العنف في المدارس ومن خلالها.
ومن الالتزامات العالمية الأخرى، التزام إسبانيا بوضع قانون جديد لتعزيز السلامة الرقمية، وتعهدت بلدان أخرى برفع سن الزواج من 15 إلى 18 سنة - مع الإشارة إلى أن الزواج المبكر عامل خطر كبير للعنف.
وتشمل التعهدات المعلن عنها في المؤتمر أيضا، التزامات بإنهاء العقوبة البدنية، وطرح مبادرات جديدة للسلامة الرقمية، ورفع سن الزواج المأذون به قانونياً، والاستثمار بتعليم مهارات الأبوة والأمومة وحماية الطفل، وتعزيز السياسات الوطنية و/أو وضع خطط محددة للتصدي للعنف ضد الأطفال.
وبحسب بيانات المؤتمر، فقد كان التقدم المحرز في الحد من الانتشار العام للعنف ضد الأطفال بطيئاً للآن، على الرغم من المكاسب التي تحققت ببعض البلدان، وما يزال نحو 9 من كل 10 أطفال يعيشون في بلدان لا يحظر فيها القانون بعدُ أشكال العنف السائدة في مرحلة الطفولة مثل العقوبة البدنية أو حتى الاعتداء والاستغلال الجنسي.
ويتعرض أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عاما "أكثر من مليار طفل"- لشكل من أشكال العنف كل عام في العالم، وفقا لبيانات المؤتمر والصحة العالمية، ويتعرض نحو 3 من كل 5 أطفال للعقوبة البدنية في منازلهم، كما تتعرض 1 من كل 5 فتيات و1 من كل 7 فتيان للعنف الجنسي.

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