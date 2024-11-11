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احتلال بدلا من مخطوفين

11/11/2024 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يديعوت أحرنوت
بقلم: عيناب شيف
11/11/2024

يوم الخميس الماضي، بث في أخبار "كيشت" النشرة الأكثر شعبية في التلفزيون، تقرير ليولن كوهن صور في جباليا. شوهدت في التقرير قافلة لفلسطينيين وأساسا نساء فلسطينيات يسرن في قافلة لأن الجيش يحظر عليهن التواجد هناك. توقفت كوهن عند حقيقة أنه استغرقهن شهرا للإخلاء. عند الإخلاء ذاته (الذي هو على أي حال ليس الأول في السنة الأخيرة)، عند الادعاءات بأنه في شمال القطاع تنفذ "نكبة ثانية" برعاية "خطة الجنرالات" موضع الخلاف، وحتى عند الجانب الأخلاقي ذاته (كيف يشعر المرء أمام أزمة أناس في عمر أمك وجدتك) -لم يكن لديها سؤال واحد. حتى أنها لم تهتم كيف سيساعد هذا في إعادة المخطوفين والمخطوفات الذين ترافق عائلاتهم في الأيام العادية ليس فقط في التقارير، بل في الإعراب عن خيبة الأمل من تركهم لمصيرهم. وها هي، مع السترة الواقية والخوذة اختفت ليس فقط الصحافة الأساس، بل وأيضا التجند من أجل العائلات.
لقد عكس التقرير، على الأقل بشكل دقيق، التجاهل والكبت للتيار المركزي في إسرائيل ما يجري هذه الأيام في شمال القطاع. يخيل أن الجمهور، برعاية معظم وسائل الإعلام (وتماما ليس فقط القناة 14)، يفضل ألا ينشغل أكثر مما ينبغي في مسألة ما الذي تبقى من العلاقة التي يفترض أن تكون بين أهداف الحرب وما يجري على الأرض. نوصي بالاستماع الى الوصف الصادم ليوآف زيتون، المراسل العسكري لـ"يديعوت احرونوت" و"واي نت" الذي يزور غزة بتواتر عالٍ، في بودكاست "العنوان": لم يعد هذا "محور نتساريم" بل "غوش نتساريم". وإسرائيل أقرب ما يكون من إحياء الاستيطان في المنطقة منها الى العودة الى خطوط 6 أكتوبر.
سواء كان هذا انطلاقا من الحاجة لكبت واقع مركب والصعوبة في النظر الى ما وراء الجرح النازف لـ7 تشرين الأول (أكتوبر) أم ربما انطلاقا من الموافقة على أعمال تغيير الواقع الإسرائيلي لأجيال الى الأمام (والثمن سيكون متناسبا مع ذلك)، النتيجة متشابهة: خارج إسرائيل، كل من ينظر الى شمال القطاع يرى هناك احتلالا زاحفا، ليس بهدف الانسحاب وفي ظل تنفيذ أعمال من شأنها أن تكون متعارضة مع القانون الدولي (وينبغي أن تكون عسيرة على الهضم بالنسبة لكل إنسان ذي ضمير).
في إسرائيل لا ينظرون الى غزة إلا عبر نظارات الجيش: تضحية المقاتلين الباعثة على الإلهام، العبء الهائل على قوات الاحتياط، وبالطبع القتلى، الجرحى وعائلاتهم. وبينما في إسرائيل يكاد يكونون غير مبالين لمفاهيم مثل الشرعية الدولية وحتى ما تبقى من الاستماع للخطاب الأخلاقي تبخر في أعقاب (طوفان الأقصى) لحماس، من الصعب احتواء الفصل القائم بحكم الأمر الواقع لدى الجمهور بين أعمال الجيش ومسألة المخطوفين والمخطوفات.
بعد أن ثبت بأن صيغة "الضغط العسكري" لم تحقق إلا إنقاذا لأفراد ومآس أكثر بكثير، كل النقد موجه للمستوى السياسي من دون السؤال ما المنطق والمنفعة في التدمير الهائل، في شق الطرق وفي إقامة اللواقط.
في الوقت الذي يسوق فيه الناطقون بلسان الجيش (بالبزات وأساسا من دونها) بأنهم يتمنون فقط البحث في مسألة اليوم التالي، فإن فجر هذا اليوم انبلج منذ الآن. عمليا، لتوه سيقف في مركز السماء وشيء لن يحركه من هناك، ولا حتى الفرضية بأن المخطوفين والمخطوفات لن ينجوا من شتاء آخر في الأنفاق. مريح للمركز السياسي، وكذا لليسار المعتدل التفكير بأن المشكلة هي فقط حكم يمين متطرف ورجعي، لكن عمليا مقاول التنفيذ يخلق واقعا يدحر إسرائيل الى خارج أسرة الشعوب ويعرض للخطر ما تبقى من البائسين والبائسات الـ101 الذين يتركون لمصيرهم كل يوم من جديد. نعم، رئيس الأركان وضباطه الكبار أيضا مسؤولون عن السيناريو المتكدر: يحتمل ألا يكون الجيش هو من يعثر على جثثهم بل دانييلا فايس.

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