احتلال بدلا من مخطوفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرنوت
بقلم: عيناب شيف
11/11/2024
يوم الخميس الماضي، بث في أخبار "كيشت" النشرة الأكثر شعبية في التلفزيون، تقرير ليولن كوهن صور في جباليا. شوهدت في التقرير قافلة لفلسطينيين وأساسا نساء فلسطينيات يسرن في قافلة لأن الجيش يحظر عليهن التواجد هناك. توقفت كوهن عند حقيقة أنه استغرقهن شهرا للإخلاء. عند الإخلاء ذاته (الذي هو على أي حال ليس الأول في السنة الأخيرة)، عند الادعاءات بأنه في شمال القطاع تنفذ "نكبة ثانية" برعاية "خطة الجنرالات" موضع الخلاف، وحتى عند الجانب الأخلاقي ذاته (كيف يشعر المرء أمام أزمة أناس في عمر أمك وجدتك) -لم يكن لديها سؤال واحد. حتى أنها لم تهتم كيف سيساعد هذا في إعادة المخطوفين والمخطوفات الذين ترافق عائلاتهم في الأيام العادية ليس فقط في التقارير، بل في الإعراب عن خيبة الأمل من تركهم لمصيرهم. وها هي، مع السترة الواقية والخوذة اختفت ليس فقط الصحافة الأساس، بل وأيضا التجند من أجل العائلات.
لقد عكس التقرير، على الأقل بشكل دقيق، التجاهل والكبت للتيار المركزي في إسرائيل ما يجري هذه الأيام في شمال القطاع. يخيل أن الجمهور، برعاية معظم وسائل الإعلام (وتماما ليس فقط القناة 14)، يفضل ألا ينشغل أكثر مما ينبغي في مسألة ما الذي تبقى من العلاقة التي يفترض أن تكون بين أهداف الحرب وما يجري على الأرض. نوصي بالاستماع الى الوصف الصادم ليوآف زيتون، المراسل العسكري لـ"يديعوت احرونوت" و"واي نت" الذي يزور غزة بتواتر عالٍ، في بودكاست "العنوان": لم يعد هذا "محور نتساريم" بل "غوش نتساريم". وإسرائيل أقرب ما يكون من إحياء الاستيطان في المنطقة منها الى العودة الى خطوط 6 أكتوبر.
سواء كان هذا انطلاقا من الحاجة لكبت واقع مركب والصعوبة في النظر الى ما وراء الجرح النازف لـ7 تشرين الأول (أكتوبر) أم ربما انطلاقا من الموافقة على أعمال تغيير الواقع الإسرائيلي لأجيال الى الأمام (والثمن سيكون متناسبا مع ذلك)، النتيجة متشابهة: خارج إسرائيل، كل من ينظر الى شمال القطاع يرى هناك احتلالا زاحفا، ليس بهدف الانسحاب وفي ظل تنفيذ أعمال من شأنها أن تكون متعارضة مع القانون الدولي (وينبغي أن تكون عسيرة على الهضم بالنسبة لكل إنسان ذي ضمير).
في إسرائيل لا ينظرون الى غزة إلا عبر نظارات الجيش: تضحية المقاتلين الباعثة على الإلهام، العبء الهائل على قوات الاحتياط، وبالطبع القتلى، الجرحى وعائلاتهم. وبينما في إسرائيل يكاد يكونون غير مبالين لمفاهيم مثل الشرعية الدولية وحتى ما تبقى من الاستماع للخطاب الأخلاقي تبخر في أعقاب (طوفان الأقصى) لحماس، من الصعب احتواء الفصل القائم بحكم الأمر الواقع لدى الجمهور بين أعمال الجيش ومسألة المخطوفين والمخطوفات.
بعد أن ثبت بأن صيغة "الضغط العسكري" لم تحقق إلا إنقاذا لأفراد ومآس أكثر بكثير، كل النقد موجه للمستوى السياسي من دون السؤال ما المنطق والمنفعة في التدمير الهائل، في شق الطرق وفي إقامة اللواقط.
في الوقت الذي يسوق فيه الناطقون بلسان الجيش (بالبزات وأساسا من دونها) بأنهم يتمنون فقط البحث في مسألة اليوم التالي، فإن فجر هذا اليوم انبلج منذ الآن. عمليا، لتوه سيقف في مركز السماء وشيء لن يحركه من هناك، ولا حتى الفرضية بأن المخطوفين والمخطوفات لن ينجوا من شتاء آخر في الأنفاق. مريح للمركز السياسي، وكذا لليسار المعتدل التفكير بأن المشكلة هي فقط حكم يمين متطرف ورجعي، لكن عمليا مقاول التنفيذ يخلق واقعا يدحر إسرائيل الى خارج أسرة الشعوب ويعرض للخطر ما تبقى من البائسين والبائسات الـ101 الذين يتركون لمصيرهم كل يوم من جديد. نعم، رئيس الأركان وضباطه الكبار أيضا مسؤولون عن السيناريو المتكدر: يحتمل ألا يكون الجيش هو من يعثر على جثثهم بل دانييلا فايس.
MENAFN11112024000072011014ID1108874658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.