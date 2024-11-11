إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس في بيت لحم

أصيب جنديان إسرائيليان، مساء الاثنين، بعملية دهس قرب بلدة الخضر، غرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.



وذكرت مؤسسة "إنقاذ بلا حدود"، أن جنديين أصيبا في الأطراف والرأس، جراء عملية دهس وقعت عند مفترق الخضر على طريق (60).



من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مركبة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم، ما أدى لإصابة شخصين بجروح في عملية دهس محتملة.



فيما قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن منفذ عملية الدهس تمكن من الانسحاب عقب إصابة شخصين.



ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى موقع العملية وشرعت بعمليات تمشيط، كما اقتحمت مدينة بيت لحم في أعقاب العملية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته، إن "قواتنا منتشرة في بيت لحم وتلاحق المركبة التي نفذ سائقها عملية دهس عند حاجز عسكري".

