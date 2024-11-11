Tuesday, 12 November 2024 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس في بيت لحم

11/11/2024 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصيب جنديان إسرائيليان، مساء الاثنين، بعملية دهس قرب بلدة الخضر، غرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.
وذكرت مؤسسة "إنقاذ بلا حدود"، أن جنديين أصيبا في الأطراف والرأس، جراء عملية دهس وقعت عند مفترق الخضر على طريق (60).

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن مركبة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم، ما أدى لإصابة شخصين بجروح في عملية دهس محتملة.

فيما قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن منفذ عملية الدهس تمكن من الانسحاب عقب إصابة شخصين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى موقع العملية وشرعت بعمليات تمشيط، كما اقتحمت مدينة بيت لحم في أعقاب العملية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهته، إن "قواتنا منتشرة في بيت لحم وتلاحق المركبة التي نفذ سائقها عملية دهس عند حاجز عسكري".


MENAFN11112024000072011014ID1108874657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث