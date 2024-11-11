إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس في بيت لحم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب جنديان
إسرائيليان، مساء الاثنين، بعملية دهس قرب بلدة الخضر، غرب بيت لحم، جنوب الضفة
الغربية.
وذكرت مؤسسة "إنقاذ
بلا حدود"، أن جنديين أصيبا في الأطراف والرأس، جراء عملية دهس وقعت عند
مفترق الخضر على طريق (60).
من جانبها، قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية إن مركبة اخترقت حاجزا عسكريا قرب بيت لحم، ما
أدى لإصابة شخصين بجروح في عملية دهس محتملة.
فيما قالت "هيئة
البث الإسرائيلية" إن منفذ عملية الدهس تمكن من الانسحاب عقب إصابة شخصين.
ودفعت قوات الاحتلال
بتعزيزات إلى موقع العملية وشرعت بعمليات تمشيط، كما اقتحمت مدينة بيت لحم في
أعقاب العملية.
وقال جيش الاحتلال
الإسرائيلي من جهته، إن "قواتنا منتشرة في بيت لحم وتلاحق المركبة التي نفذ
سائقها عملية دهس عند حاجز عسكري".
MENAFN11112024000072011014ID1108874657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.