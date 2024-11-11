Tuesday, 12 November 2024 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول بيان من حماس بعد القمة العربية والإسلامية غير العادية

11/11/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "مقرّرات البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض تستوجب بذل الجهود لوقف العدوان ورفع الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني".
وأضافت الحركة في بيان، أن "شعبنا الفلسطيني ينتظر من أشقائه العرب والمسلمين، ترجمةً فوريةً للقرارات والدعوات الصادرة اليوم، وتفعيلا لكافةِ الأدوات المُتاحة لفَرْضِ وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وإغاثته وكسر الحصار عنه، ودعم صمود شعبنا".

وتاليا نص البيان بالكامل:

"بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

مقرّرات البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض تستوجب بذل الجهود لوقف العدوان ورفع الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني

إن ما أكد عليه البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض من قرارات ومواقف، ومن ضمنها مطالبة مجلس الأمن بإلزام الكيان الصهيوني بوقف سياساته العدوانية على غزة ولبنان، وحظر تصدير السلاح له، والمطالبة بتجميد مشاركته في الأمم المتحدة بسبب انتهاكاته الفظيعة للقانون الدولي، والتأكيد على حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس، يستوجب بذل المزيد من الجهود الفورية، والحلول العملية لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وإبادته ضد شعبنا، وعلى وقف استهتاره وتحديه للشرعية الدولية.

وفي ظل تأكيد البيان الختامي على ما أقرّته القمة السابقة قبل عام، والتي عُقدت في الرياض، من كسر للحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف العدوان، فإن مجموعة الاتصال المنبثقة عن القمة مطالبة بالوقوف عند مسؤولياتها في إيجاد الطرق والإجراءات السريعة والكفيلة بكسر الحصار الخانق على شعبنا، حيث استمر العدو المجرم في سياسة الإبادة والتهجير والتجويع في استهتار واستخفاف بقرارات القمة والقرارات الدولية ذات الصلة.

إن شعبنا الفلسطيني ينتظر من أشقائه العرب والمسلمين، ترجمةً فوريةً للقرارات والدعوات الصادرة اليوم، وتفعيلا لكافةِ الأدوات المُتاحة لفَرْضِ وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وإغاثته وكسر الحصار عنه، ودعم صمود شعبنا".

MENAFN11112024000072011014ID1108874656

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث