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حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

11/11/2024 11:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الاثنين.
وأكد الحزب في بيان، أن مقاتليه أوقعوا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 11-11-2024، 22 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- ليل أمس الأحد 10-11-2024 استهداف مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 10:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصليةٍ صاروخية.

4- الساعة 11:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة معالوت ترشيحا بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 11:30 شن هجوم جوّي بِسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، وأصابت أهدافها بدقة.

6- الساعة 12:10 استهداف قاعدة تدريب للواء المظليين في ‏مستوطنة كرمئيل، بصليةٍ صاروخية كبيرة.

7- الساعة 12:10 شن هجوم جوّي بِسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش العدو في مستوطنة أفيفيم وأصابت أهدافها بدقة.

8- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بالقذائف المدفعية.

9- الساعة 12:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية في بلدة مارون الراس بالقذائف المدفعية.

10- الساعة 13:15 استهداف مستوطنة غورن بصلية صاروخية.

11- الساعة 14:10 استهداف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصليةٍ صاروخية.

12- الساعة 14:10 استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

13- الساعة 14:10 استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 16:15 استهداف قاعدة عميعاد (مقر قيادة ‏الفيلق الشمالي) جنوب مدينة صفد المحتلة، بِصليةٍ صاروخية كبيرة.‏

15- الساعة 16:35 استهداف منزل يتحصّن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي في مرتفع ساري عند الأطراف الشمالية الغربية لبلدة كفركلا، بصاروخ موجّه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.‏

16- الساعة 17:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رغفيم (قاعدة التدريب الأساسية للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقّة.

17- الساعة 17:00 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، وأصابت أهدافها بدقّة.

18- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة حتسور هاجليليت بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية.

20- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية.‏

21- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية.‏

22- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة يسود هامعلاه بصليةٍ صاروخية".

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