الجيش الأميركي يهاجم 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات إيرانية

الجيش الأميركي يهاجم 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات إيرانية
التاريخ
11/11/2024 11:29:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت القيادة الوسطى
الأميركية أنها نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربات على 9 أهداف في سوريا "مرتبطة
بجماعات إيرانية".
وأضافت أن هذه الضربات
تأتي ردا على هجمات متعددة استهدفت قواتنا.
وتابعت القيادة أن
"الضربات ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا
وقوات التحالف.
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