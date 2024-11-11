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الجيش الأميركي يهاجم 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات إيرانية

11/11/2024 11:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أنها نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربات على 9 أهداف في سوريا "مرتبطة بجماعات إيرانية".
وأضافت أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات متعددة استهدفت قواتنا.

وتابعت القيادة أن "الضربات ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف.

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