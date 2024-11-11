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أول تعليق من واشنطن حول تصريحات سموتريتش

11/11/2024 11:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية تعليقا على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول فرض السيادة على الضفة الغربية، "أكدنا مرارا دعم حل الدولتين بوصفه جزءا من تفاوض ينتهي بإقامة دولة فلسطينية".


وأضاف المتحدث لقناة "الجزيرة"، أن تصريحات سموتريتش لا تساعد على بناء سلام دائم.

ورأى أن تصريحات سموتريتش بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية مثيرة للقلق.

وقال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، موضحا أنه يأمل تطبيق هذه الخطة العام المقبل.

وأضاف سموتريتش المنتمي لليمين المتطرف الإسرائيلي، أنه حان الوقت في حقبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأعرب عن أمله أن يدعم ترامب هذا التحرك.

وأضاف وزير المالية وهو حليف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 2025 سيكون عام السيادة على الضفة الغربية.

ولسمويتريتش مواقف متطرفة بشأن الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهو ما أثار دعوات أوروبية لفرض عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى جانب انتقادات متكررة من واشنطن حليفة "تل أبيب".

ونشأ سموتريتش، الذي يرأس حزب "الصهيونية الدينية"، في مستوطنة "بيت إيل" وتجند في جيش الاحتلال وعمره 28 عاما، وهو أحد المؤيدين للحرب الشاملة على قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ويدعو لدولة تخضع للقوانين الدينية وتشمل كل فلسطين.

وعرف بآرائه المتشددة ضد ما تعرف بـ"النزعة الإصلاحية اليهودية"، وأيضا ضد اليسار الإسرائيلي وضد الفلسطينيين. ويرى بعض منتقديه أن له مواقف وتعليقات "غير مدروسة"، إلى درجة أن أحد العاملين معه قال عنه إن "هناك نقصا في التنسيق بين دماغه وفمه".

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