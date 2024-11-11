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مصادر تكشف هوية مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترامب

11/11/2024 11:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت مصادر أميركية أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اختار عضو مجلس النواب الجمهوري، مايك والتز، مستشارا له للأمن القومي.
ويعد والتز وهو ضابط متقاعد من القوات الخاصة بالجيش من أبرز منتقدي الصين.

وانتقد والتز، الموالي لترامب والذي خدم أيضًا في الحرس الوطني برتبة عقيد، النشاط الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأعرب عن الحاجة إلى أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لصراع محتمل في المنطقة.

ويعمل مستشار الأمن القومي- وهو منصب مؤثر للغاية يعينه الرئيس ولا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ- على التنسيق بين جميع وكالات الأمن القومي العليا وهو مكلف بإطلاع الرئيس وتنفيذ سياساته.

وسيتولى والز دوره وسط الصراعات الدولية المتشابكة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يحاول ترامب منع المزيد من التصعيد في الخارج من خلال بناء الردع ضد المنافسين الأجانب مع تفضيل سياسات التعامل مع حلفاء الولايات المتحدة.

وينضم والتز إلى النائب عن نيويورك، إليز ستيفانيك، بصفتها ثاني جمهوري في مجلس النواب يختاره ترامب لمنصب في إدارته الجديدة. واختار ترامب ستيفانيك للعمل سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

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