مصادر تكشف هوية مستشار الأمن القومي الذي اختاره ترامب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت مصادر أميركية أن
الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اختار عضو مجلس النواب الجمهوري، مايك
والتز، مستشارا له للأمن القومي.
ويعد والتز وهو ضابط
متقاعد من القوات الخاصة بالجيش من أبرز منتقدي الصين.
وانتقد والتز، الموالي
لترامب والذي خدم أيضًا في الحرس الوطني برتبة عقيد، النشاط الصيني في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ، وأعرب عن الحاجة إلى أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لصراع محتمل
في المنطقة.
ويعمل مستشار الأمن
القومي- وهو منصب مؤثر للغاية يعينه الرئيس ولا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ- على التنسيق
بين جميع وكالات الأمن القومي العليا وهو مكلف بإطلاع الرئيس وتنفيذ سياساته.
وسيتولى والز دوره وسط
الصراعات الدولية المتشابكة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يحاول
ترامب منع المزيد من التصعيد في الخارج من خلال بناء الردع ضد المنافسين الأجانب
مع تفضيل سياسات التعامل مع حلفاء الولايات المتحدة.
وينضم والتز إلى
النائب عن نيويورك، إليز ستيفانيك، بصفتها ثاني جمهوري في مجلس النواب يختاره
ترامب لمنصب في إدارته الجديدة. واختار ترامب ستيفانيك للعمل سفيرا للولايات
المتحدة لدى الأمم المتحدة.
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