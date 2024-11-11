Tuesday, 12 November 2024 09:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معاصر مزدحمة وتكدس للزيتون.. والزراعة تحذر

11/11/2024 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أوصت مديرية زراعة محافظة إربد جميع المزارعين بتأجيل عملية قطاف الزيتون حتى إشعارٍ آخر؛ نظرًا للتكدس الحاصل في معاصر الزيتون هذا الأسبوع.
وقال رئيس شعبة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة إربد د. هاشم العمري إن هذا القرار يأتي بهدف الحفاظ على جودة الزيت الناتج، حيث إن الازدحام في المعاصر يؤدي إلى تأخير في عملية العصر، وبالتالي يؤثر سلبًا على جودة الزيت المُستخرج.

وأضاف في بيان، أن التأخير في العصر يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الحموضة في الزيت وتقليل العناصر الغذائية المفيدة، ما يؤثر بشكل عام على الطعم والقيمة الغذائية للزيت.

وتابع العمري: "نهدف من هذا التأخير المؤقت إلى تجنب مثل هذه التأثيرات السلبية وضمان حصول الجميع على زيت عالي الجودة".



MENAFN11112024000072011014ID1108874647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث