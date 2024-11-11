Tuesday, 12 November 2024 09:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدريبات لياقية بتدريبات صقور 17

11/11/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف المنتخب السعودي تحت 17 عامًا تدريباته بمعسكره الإعدادي في تركيا، الذي يمتد حتى الـ15 من نوفمبر الجاري.
وأدى لاعبو ((الأخضر)) حصته تدريبية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماريو جورجي والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
وتضم قائمة أخضر تحت 17 عاما للمعسكر 27 لاعبا، هم: وافي الأكلبي، موسى آل عيد، محمد العتيبي، محمد بوخليف، مشعل الداود، عبدالعزيز عسيري، مؤيد سليم، أحمد الشنقيطي، أحمد عين، عادل عياش، يزيد الدوسري، تركي النجعي، مشعل عبدالعزيز، سعيد الدوسري، أبو بكر سعيد، عبدالعزيز الفواز، ماهر طواشي، حبيب آل انتيف، ثاري أحمد، عبدالرحمن سفياني، معمر الجهني، صبري دهل، تركي القحطاني، سالم عبدالله، الوليد العوفي، فراس ياسين، عبدالهادي مطري.
ويواصل أخضر 17 عاما اليوم تدريباته.

MENAFN11112024000089011017ID1108874629

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث