تدريبات لياقية بتدريبات صقور 17

(MENAFN
- Al Watan)
كثف المنتخب السعودي تحت 17 عامًا تدريباته بمعسكره الإعدادي في تركيا، الذي يمتد حتى الـ15 من نوفمبر الجاري.
وأدى لاعبو ((الأخضر)) حصته تدريبية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماريو جورجي والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
وتضم قائمة أخضر تحت 17 عاما للمعسكر 27 لاعبا، هم: وافي الأكلبي، موسى آل عيد، محمد العتيبي، محمد بوخليف، مشعل الداود، عبدالعزيز عسيري، مؤيد سليم، أحمد الشنقيطي، أحمد عين، عادل عياش، يزيد الدوسري، تركي النجعي، مشعل عبدالعزيز، سعيد الدوسري، أبو بكر سعيد، عبدالعزيز الفواز، ماهر طواشي، حبيب آل انتيف، ثاري أحمد، عبدالرحمن سفياني، معمر الجهني، صبري دهل، تركي القحطاني، سالم عبدالله، الوليد العوفي، فراس ياسين، عبدالهادي مطري.
ويواصل أخضر 17 عاما اليوم تدريباته.
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