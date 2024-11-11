الأخدود يغازل نجم الزمالك

(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن الأخدود مهتم بالتعاقد مع نجم الزمالك المصري، أحمد مصطفى ((زيزو))، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن.
وأكدت المصادر أن زيزو على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم أسود نجران خلال الفترة المقبلة، وأن وفدا من النادي سيصل القاهرة للتفاوض لضم زيزو، وتقديم عرض مالي لحسم الصفقة بشكل رسمي، ولم تفصح المصادر عن قيمة العرض المالي المنتظر.
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