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الأخدود يغازل نجم الزمالك

11/11/2024 11:25:37 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن الأخدود مهتم بالتعاقد مع نجم الزمالك المصري، أحمد مصطفى ((زيزو))، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد حتى الآن.
وأكدت المصادر أن زيزو على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم أسود نجران خلال الفترة المقبلة، وأن وفدا من النادي سيصل القاهرة للتفاوض لضم زيزو، وتقديم عرض مالي لحسم الصفقة بشكل رسمي، ولم تفصح المصادر عن قيمة العرض المالي المنتظر.

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