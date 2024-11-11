قبضة الدانة تواجه الإيراني آسيويا

(MENAFN
- Al Watan)
يفتتح الخليج مشواره في البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري
لكرة اليد، التي تستضيفها قطر حتى الـ23 من نوفمبر الجاري، بمواجهة نظيره مس كرمان الإيراني.
وتقام البطولة بنظامها الجديد، بمشاركة 9 أندية قسمت على مجموعتين، حيث جاء الخليج في المجموعة الثانية رفقة أندية: الدحيل القطري وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني، بينما تضم الأولى الريان مستضيف البطولة، والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني.
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