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قبضة الدانة تواجه الإيراني آسيويا

11/11/2024 11:25:36 PM
(MENAFN- Al Watan) يفتتح الخليج مشواره في البطولة الآسيوية الـ27 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي تستضيفها قطر حتى الـ23 من نوفمبر الجاري، بمواجهة نظيره مس كرمان الإيراني.
وتقام البطولة بنظامها الجديد، بمشاركة 9 أندية قسمت على مجموعتين، حيث جاء الخليج في المجموعة الثانية رفقة أندية: الدحيل القطري وكاظمة الكويتي وأهلي سداب العماني ومس كرمان الإيراني، بينما تضم الأولى الريان مستضيف البطولة، والكويت الكويتي والشارقة الإماراتي والشباب البحريني.

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