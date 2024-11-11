الشهري يحتفي بزواج رائد - جريدة الوطن السعودية

الشهري يحتفي بزواج رائد - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/11/2024 11:25:11 PM
(MENAFN
- Al Watan)
احتفل رجل الأعمال عبدالله حسين الشهري بزواج نجله رائد بقاعة أحلى الليالي في المجاردة، بحضور الأهل والأصدقاء.
MENAFN11112024000089011017ID1108874625
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.