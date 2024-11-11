فيصل بن بندر يعزي أسرة الضاوي - جريدة الوطن السعودية

فيصل بن بندر يعزي أسرة الضاوي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/11/2024 11:25:11 PM
(MENAFN
- Al Watan)
قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، في اتصال هاتفي تعازيه ومواساته لأبناء محمد بن عبدالله الضاوي بوفاة والدهم - رحمه الله -. وسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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