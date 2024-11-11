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تهامي جازان يطارد تاريخية الهلال - جريدة الوطن السعودية

11/11/2024 11:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يطارد التهامي تاريخية الهلال التي تتمثل في سلسلة عدم التعرض للخسارة، إذ يعد النادي الثاني على مستوى أندية المملكة تجنبا للخسائر في مباريات الفريق بدوري الدرجة الثالثة، بعد نتائج الهلال الإيجابية في دوري روشن، وأول نادٍ على مستوى دوريات يلو، والدرجتين الثانية والثالثة في عدم التعرض للخسارة منذ موسمين متتاليين.
تاريخي
يسير التهامي على خطى الزعيم في مواصلة حصد الانتصارات، وعدم التعرض للخسارة، ويبحث عميد جازان عن رقم تاريخي له على مستوى أندية المملكة في دوريات كرة القدم، والدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك من خلال مواصلة الانتصارات في مشواره بدوري الدرجة الثالثة، إذ تعود آخر خسارة للفريق في الموسم ما قبل الماضي في الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الثالثة أمام رضوى صفر/ 2، ولعب الفريق منذ الموسم الماضي إلى الآن 21 مباراة، فاز في 14 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، دون التعرض لأي خسارة، ويتصدر حالياً ترتيب مجموعته بـ9 نقاط حصدها من 3 مباريات إلى الآن.
نحس
لازم النحس التهامي الموسم الماضي، فرغم عدم تعرضه لأي خسارة، وصدارته لترتيب مجموعته بدوري الدرجة الثالثة من الجولة الأولى إلى الجولة ما قبل الأخيرة، فإنه لم يستطع تحقيق إنجاز التأهل إلى دوري الدرجة الثانية، وخسارته التأهل في اللحظات الحاسمة من الجولة الأخيرة بفارق الأهداف عن الغوطة، والذي أحبط معها مخطط التهامي في التأهل، وتقديمه احتجاجا إلى لجنة الانضباط، التي لم تعلن نتائج ذلك إلى الآن، رغم مخاطبة النادي سابقاً ببدء التحقيقات في القضية.
استفادة

أكد رئيس نادي التهامي خالد فقيهي لـ((الوطن)) أن الفريق استفاد من دروس الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه يثق في إمكانيات لاعبي الفريق، واعتيادهم على المنافسة، ومواصلة الانتصارات منذ الموسم الماضي، وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في التأهل إلى دوري الدرجة الثانية، ومواصلة المشوار إلى تحقيق حلم أبناء وشباب المنطقة في صعود الفريق إلى دوري روشن للمحترفين، وذلك بتعاون الجميع، ودعم واهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه، مطالباً جماهير وعشاق التهامي بدعم ومساندة الفريق وحضورهم مباريات الفريق لمواصلة الانتصارات.
- التهامي يسير على خطى الزعيم في عدم الخسارة
- رقم تاريخي ينتظر عميد جازان
-21 مباراة متتالية دون خسارة إلى الآن
- اللحظات الأخيرة أحبطت الفريق بالموسم الماضي

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