تهامي جازان يطارد تاريخية الهلال - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
يطارد التهامي تاريخية الهلال التي تتمثل في سلسلة عدم التعرض للخسارة، إذ يعد النادي الثاني على مستوى أندية المملكة تجنبا للخسائر في مباريات
الفريق بدوري
الدرجة الثالثة، بعد نتائج الهلال الإيجابية في دوري روشن، وأول نادٍ على مستوى دوريات يلو، والدرجتين الثانية والثالثة في عدم التعرض للخسارة منذ موسمين متتاليين.
تاريخي
يسير التهامي على خطى الزعيم في مواصلة حصد الانتصارات، وعدم التعرض للخسارة، ويبحث عميد جازان عن رقم تاريخي له على مستوى أندية المملكة في دوريات كرة القدم، والدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك من خلال مواصلة الانتصارات في مشواره بدوري الدرجة الثالثة، إذ تعود آخر خسارة للفريق في الموسم ما قبل الماضي في الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الثالثة أمام رضوى صفر/ 2، ولعب الفريق منذ الموسم الماضي إلى الآن 21 مباراة، فاز في 14 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، دون التعرض لأي خسارة، ويتصدر حالياً ترتيب مجموعته بـ9 نقاط حصدها من 3 مباريات إلى الآن.
نحس
لازم النحس التهامي الموسم الماضي، فرغم عدم تعرضه لأي خسارة، وصدارته لترتيب مجموعته بدوري الدرجة الثالثة من الجولة الأولى إلى الجولة ما قبل الأخيرة، فإنه لم يستطع تحقيق إنجاز التأهل إلى دوري الدرجة الثانية، وخسارته التأهل في اللحظات الحاسمة من الجولة الأخيرة بفارق الأهداف عن الغوطة، والذي أحبط معها مخطط التهامي في التأهل، وتقديمه احتجاجا إلى لجنة الانضباط، التي لم تعلن نتائج ذلك إلى الآن، رغم مخاطبة النادي سابقاً ببدء التحقيقات في القضية.
استفادة
أكد رئيس نادي التهامي خالد فقيهي لـ((الوطن)) أن الفريق استفاد من دروس الموسم الماضي، مشيراً إلى أنه يثق في إمكانيات لاعبي الفريق، واعتيادهم على المنافسة، ومواصلة الانتصارات منذ الموسم الماضي، وتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في التأهل إلى دوري الدرجة الثانية، ومواصلة المشوار إلى تحقيق حلم أبناء وشباب المنطقة في صعود الفريق إلى دوري روشن للمحترفين، وذلك بتعاون الجميع، ودعم واهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه، مطالباً جماهير وعشاق التهامي بدعم ومساندة الفريق وحضورهم مباريات الفريق لمواصلة الانتصارات.
- التهامي يسير على خطى الزعيم في عدم الخسارة
- رقم تاريخي ينتظر عميد جازان
-21 مباراة متتالية دون خسارة إلى الآن
- اللحظات الأخيرة أحبطت الفريق بالموسم الماضي
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