قيادات أمنية بجازان يعزون في الرقيب شماخي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
قدَّم مدير شرطة منطقة جازان اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي ومساعد قائد دوريات الأمن بمنطقة جازان العقيد عبدالرحمن بن سعد الزهراني ومدير إدارة التدريب بدوريات الأمن بالمنطقة العقيد على بن أحمد عياشي ومدير الدوريات الراكبة بدوريات الأمن بالمنطقة الرائد مبارك بن محمد الفيفي واجب العزاء لأُسرة الرقيب أول أحمد بن عرار شماخي من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة جازان، في زيارة لمقر العزاء، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.
والفقيد يبلغ من العمر 46 عامًا ، ووريَ جُثمانُه الثرى في مقبرة السلامة العليا بمنطقة جازان، وهو أخو كُلٍّ من :
حسين بن عرار شماخي
ومشهور بن عرار شماخي
ومحمد بن عرار شماخي
ووالد مشهور شماخي
تغمد اللهُ الفقيدَ بواسعِ رحمتِه وغفرانه، وأسكنه فسيحَ جناته، وألهم أهلَه وذويه الصبرَ والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون .
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