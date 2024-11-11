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قيادات أمنية بجازان يعزون في الرقيب شماخي - جريدة الوطن السعودية

11/11/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) قدَّم مدير شرطة منطقة جازان اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي ومساعد قائد دوريات الأمن بمنطقة جازان العقيد عبدالرحمن بن سعد الزهراني ومدير إدارة التدريب بدوريات الأمن بالمنطقة العقيد على بن أحمد عياشي ومدير الدوريات الراكبة بدوريات الأمن بالمنطقة الرائد مبارك بن محمد الفيفي واجب العزاء لأُسرة الرقيب أول أحمد بن عرار شماخي من منسوبي دوريات الأمن بمنطقة جازان، في زيارة لمقر العزاء، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.
والفقيد يبلغ من العمر 46 عامًا ، ووريَ جُثمانُه الثرى في مقبرة السلامة العليا بمنطقة جازان، وهو أخو كُلٍّ من :
حسين بن عرار شماخي
ومشهور بن عرار شماخي
ومحمد بن عرار شماخي
ووالد مشهور شماخي
تغمد اللهُ الفقيدَ بواسعِ رحمتِه وغفرانه، وأسكنه فسيحَ جناته، وألهم أهلَه وذويه الصبرَ والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون .

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