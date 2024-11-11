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فوائد وأضرار أنواع زيوت الطهي

11/11/2024 11:23:12 PM
(MENAFN- Al Watan) اختيار نوع الزيت المناسب للطهي يُعد موضوعًا مثيرًا للجدل في عالم التغذية. تختلف الآراء حول تأثير الزيوت المختلفة على الصحة، لذا من المهم معرفة الفوائد والأضرار لكل نوع.
زيت جوز الهند
- الفوائد:
- يحتوي على حمض اللوريك الذي قد يعزز مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).
- الأضرار:
- نسبة عالية من الدهون المشبعة (13 غراماً لكل 15 مل).
- قد يرفع مستوى الكوليسترول الكلي، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- التحذير: يُنصح باستخدامه باعتدال.
زيت الزيتون
- الفوائد:
- غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والمضادات الأكسدة.
- يعزز صحة القلب ويقلل من خطر تكون الجذور الحرة.
- يحتوي على مستويات منخفضة من الدهون المشبعة.
- الأضرار: لا توجد أضرار كبيرة عند الاستخدام المعتدل.
زيت بذور اللفت وزيت بذور الكتان
- زيت بذور اللفت:
- الفوائد: محتوى مرتفع من الدهون الأحادية غير المشبعة وأحماض أوميغا 3.
- الأضرار: نسبة أقل من الدهون المشبعة مقارنة بزيت الزيتون.
- زيت بذور الكتان:
- الفوائد: خصائص جيدة لدعم صحة القلب.
- الأضرار: لا يُنصح باستخدامه في الطهي لأنه قد يتحلل عند درجات حرارة مرتفعة.
زيت عباد الشمس
- الفوائد:
- مناسب للطهي والقلي، ويحتوي على دهون مشبعة أقل مقارنة بزيت جوز الهند.
- الأضرار:
- محتوى مرتفع من أحماض أوميغا 6، والإفراط في استهلاكها قد يزيد من الالتهابات.

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