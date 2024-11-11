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القبض على قرود هاربة

11/11/2024 11:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت ((إن. بي. سي نيوز)) بالقبض على أكثر من نصف القرود الـ43 التي هربت من مركز ((ألفا جينيسيس)) للأبحاث في مدينة ياماسي بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، وتمت إعادتها إلى المختبرات.
ونقلت القناة عن الشرطة المحلية أن جميع القرود التي أعيدت تم فحصها من قِبل الأطباء البيطريين، وأن حالتها الصحية طبيعية. في الوقت نفسه، حثت السلطات السكان المحليين على الاستمرار في إغلاق النوافذ والأبواب حتى يتم القبض على القرود الـ18 المتبقية.
وقد ذكرت القناة، في 7 نوفمبر الجاري، أن 43 قردا، تم الاحتفاظ بها كمواد اختبار في مركز أبحاث في ولاية كارولينا الجنوبية، هربت من مختبرات مركز ((ألفا جينيسيس)) للأبحاث، ويجري البحث عنها.

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