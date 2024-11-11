القبض على قرود هاربة

(MENAFN
- Al Watan)
أفادت ((إن. بي. سي نيوز)) بالقبض على أكثر من نصف القرود الـ43 التي هربت من مركز ((ألفا جينيسيس)) للأبحاث في مدينة ياماسي بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، وتمت إعادتها إلى المختبرات.
ونقلت القناة عن الشرطة المحلية أن جميع القرود التي أعيدت تم فحصها من قِبل الأطباء البيطريين، وأن حالتها الصحية طبيعية. في الوقت نفسه، حثت السلطات السكان المحليين على الاستمرار في إغلاق النوافذ والأبواب حتى يتم القبض على القرود الـ18 المتبقية.
وقد ذكرت القناة، في 7 نوفمبر الجاري، أن 43 قردا، تم الاحتفاظ بها كمواد اختبار في مركز أبحاث في ولاية كارولينا الجنوبية، هربت من مختبرات مركز ((ألفا جينيسيس)) للأبحاث، ويجري البحث عنها.
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