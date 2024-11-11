رصد توهج شمسي قوي

(MENAFN
- Al Watan)
رصد العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو توهجا شمسيا قويا، حصل الأحد.
وجاء في تقرير صادر عن المعهد: ((يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري، وفي تمام الساعة 15:06 بتوقيت موسكو، رصد العلماء في معهدنا توهجا شمسيا قويا من الفئة M9.5 في منطقة البقع الشمسية (S07E26)3889، استمر التوهج لمدة 31 دقيقة)).
وكان معهد بحوث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قد أعلن الأسبوع الماضي أيضا عن رصد توهج شمسي شديد القوة من الفئة ((X))، حصل في 6 نوفمبر الجاري.
تقسم التوهجات الشمسية إلى 5 فئات حسب شدة الأشعة السينية التي تنبعث منها وتصنف من الأخف إلى الأقوى:A وB وC وM وX، وفي حال كان التوهج من الفئة A0.0 (خفيف) فإن قوة الإشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانو واط لكل متر مربع، وتزداد بمقدار 10 مرات في حال كان التوهج من الفئة B.
وينجم عن هذه التوهجات عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.
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