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رصد توهج شمسي قوي

11/11/2024 11:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) رصد العلماء في معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو توهجا شمسيا قويا، حصل الأحد.
وجاء في تقرير صادر عن المعهد: ((يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري، وفي تمام الساعة 15:06 بتوقيت موسكو، رصد العلماء في معهدنا توهجا شمسيا قويا من الفئة M9.5 في منطقة البقع الشمسية (S07E26)3889، استمر التوهج لمدة 31 دقيقة)).
وكان معهد بحوث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قد أعلن الأسبوع الماضي أيضا عن رصد توهج شمسي شديد القوة من الفئة ((X))، حصل في 6 نوفمبر الجاري.
تقسم التوهجات الشمسية إلى 5 فئات حسب شدة الأشعة السينية التي تنبعث منها وتصنف من الأخف إلى الأقوى:A وB وC وM وX، وفي حال كان التوهج من الفئة A0.0 (خفيف) فإن قوة الإشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانو واط لكل متر مربع، وتزداد بمقدار 10 مرات في حال كان التوهج من الفئة B.
وينجم عن هذه التوهجات عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.

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