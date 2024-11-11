(MENAFN
- Al Watan)
أصدرت شركة الأمن السيبراني ((SOPHOS)) تحذيرا عاجلا إثر الهجمات التي تعرض لها العديد من الأشخاص من قِبل قراصنة على الإنترنت.
وحثت ((SOPHOS)) على عدم كتابة 6 كلمات معينة في محركات البحث، حيث سيتعرض الشخص لسرقة معلوماته الشخصية بعد النقر على روابط احتيالية تظهر بالقرب من أعلى الصفحة.
وأشارت تقارير إلى أن الأشخاص الذين يكتبون في ((غوغل)) سؤال: ((هل القطط البنغالية قانونية في أستراليا؟)) تعرضوا لسرقة معلوماتهم الشخصية.
وأوضحت شركة الأمن السيبراني في بيان لها: ((غالبا ما يتم إغراء الضحايا بالنقر فوق برامج إعلانية ضارة أو روابط مقنعة على أنها تسويق مشروع. في الوقت الحاضر، تظهر الروابط الخطيرة فقط في نتائج البحث عند تضمين كلمة ((أستراليا))، مما يعني أن سكان أستراليا هم الأكثر عرضة للهجوم)).
وفور أن ينقر المستخدمون على نتيجة البحث، التي تبدو مشروعة، فإنهم يتعرضون لسرقة معلوماتهم الشخصية، مثل تفاصيل البنك، عبر برنامج يُعرف باسم ((Gootloader)).
ووفقا للشركة، يمكن للبرنامج أيضا منع المستخدمين من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وفي حين يبدو مصطلح البحث عن القطط البنغالية محددا نسبيا، تزعم الشركة أن هذا يجعل تهديد الاختراق أكثر إثارة للقلق، لأنه لا يتعين عليك البحث عن أي شيء خبيث حتى لا تتم سرقة تفاصيلك الشخصية.
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