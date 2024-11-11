Tuesday, 12 November 2024 09:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 كلمات تعرض بياناتك الشخصية للسرقة

11/11/2024 11:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت شركة الأمن السيبراني ((SOPHOS)) تحذيرا عاجلا إثر الهجمات التي تعرض لها العديد من الأشخاص من قِبل قراصنة على الإنترنت.
وحثت ((SOPHOS)) على عدم كتابة 6 كلمات معينة في محركات البحث، حيث سيتعرض الشخص لسرقة معلوماته الشخصية بعد النقر على روابط احتيالية تظهر بالقرب من أعلى الصفحة.
وأشارت تقارير إلى أن الأشخاص الذين يكتبون في ((غوغل)) سؤال: ((هل القطط البنغالية قانونية في أستراليا؟)) تعرضوا لسرقة معلوماتهم الشخصية.
وأوضحت شركة الأمن السيبراني في بيان لها: ((غالبا ما يتم إغراء الضحايا بالنقر فوق برامج إعلانية ضارة أو روابط مقنعة على أنها تسويق مشروع. في الوقت الحاضر، تظهر الروابط الخطيرة فقط في نتائج البحث عند تضمين كلمة ((أستراليا))، مما يعني أن سكان أستراليا هم الأكثر عرضة للهجوم)).
وفور أن ينقر المستخدمون على نتيجة البحث، التي تبدو مشروعة، فإنهم يتعرضون لسرقة معلوماتهم الشخصية، مثل تفاصيل البنك، عبر برنامج يُعرف باسم ((Gootloader)).
ووفقا للشركة، يمكن للبرنامج أيضا منع المستخدمين من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وفي حين يبدو مصطلح البحث عن القطط البنغالية محددا نسبيا، تزعم الشركة أن هذا يجعل تهديد الاختراق أكثر إثارة للقلق، لأنه لا يتعين عليك البحث عن أي شيء خبيث حتى لا تتم سرقة تفاصيلك الشخصية.

MENAFN11112024000089011017ID1108874616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث