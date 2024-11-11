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الأدب الشعبي يتسيد المجتمع الجازاني

11/11/2024 11:23:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد الأدب الشعبي في منطقة جازان حاضراً وبقوة ومتسيداً للمناسبات والأسواق والمجالس، وله من المتابعين قاعدة جماهيرية واسعة تتبعته وتتبعت شعراءه وناقليه ومحاوراتهم الشعبية في أغلب المحافظات، وتقام في المنطقة تحديات ومباريات شعرية تنعكس فيها حيوية هذا الفن.
البدايات والانطلاقة
يقول الشاعر معبر نهاري، المختص في الأدب الشعبي: ((لقد قضيت أكثر من 35 عاماً في تدوين النصوص الشعرية حتى أصدرت كتابي (الطارق: إبداع خارج الأقواس). أتذكر كيف كانت بداياتي، حيث كنت أستمع إلى والدي علي النهاري وعمي منصور وحسن وهم يتبادلون الكلمات، مما جعلني أحفظ الكثير منها. بدأت انطلاقتي في الصف الثالث متوسط عندما اهتم معلم اللغة العربية بالأدب الشعبي، وطلب مني أن أشارك بما أحفظه. ومنذ ذلك الحين، خصص لي وقتًا في كل حصة لحفظ نصين، مما ساهم في إصدار العديد من الكتب والمشاركات داخليًا وخارجيًا)).
وصف الشعر الشعبي
يبين أن للشعر العربي عدة تعريفات، حيث يصفه الشاعر الأمريكي ويتمان بأنه ((انبعاث من تجارب أجيال متعددة من البشرية، يعبّر عن ضروريات الحياة وعلاقاتها)). ومع ذلك، لم تُحدد الدراسات الأدبية تعريفا محددا لهذا الأدب. يمكن القول إن الأدب الشعبي هو ((الفن الذي يعبر عن الحياة بشكل مباشر، سواء أكان قائله معروفًا أو مجهولًا)). الشعر الشعبي يمثل ما أنتجته الشعوب، بغض النظر عن عامية اللغة أو فصاحتها، ويعكس فكرًا عفويًا وغير معقد.
الهايكو الياباني
يمتاز الشعر الشعبي بخصائص مثل البساطة والارتباط بالبيئة، مما يجعله يشبه الهايكو الياباني من حيث احتفائه بالطبيعة وعمق التجربة النفسية للشاعر. لا يمكن للشاعر أن يبدع في هذا النوع من الشعر دون أن يمتلك خصائص التفكير الإبداعي. رغم التحديات، لا يزال الشعر الشعبي موجودًا في المناسبات والأسواق، وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة إحيائه، بالإضافة إلى دعم رؤية العودة إلى الجذور والتراث السعودي.
تواجه الشعر الشعبي عدة معوقات، منها:
غياب المناسبات الفلكلورية التي تدعم أنواعه.
خجل البعض من استخدام اللغة التهامية في الخطاب اليومي.
عدم وجود تشجيع من المؤسسات الثقافية.

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